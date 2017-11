Pääkirjoitus

Homepuhe on irronnut todellisuudesta – ja se voi sairastuttaa

mukaan toimittaja tarvitsee työssään vain kolmea kysymystä. Miten tähän on tultu? Miten tästä eteenpäin? Lopuksi tehdään kansainvälinen vertailu: kuinka Ruotsissa?Ainakin yhdessä asiassa kannattaisi kurkistaa Ruotsiin. Siellä ei jostain syystä kohista homeongelmista. Ne eivät ole länsinaapurissa minkäänlainen huolenaihe, vaikka väestö, ilmasto ja rakennuskanta tuskin poikkeavat paljonkaan meikäläisestä. Miksi vain Suomessa joka nurkka homehtuu ja sairastuttaa?ainakin yhden selityksen. Meillä homepuhe on irronnut todellisuudesta – ja se voi sairastuttaa. Kielteiset odotukset, uskomukset ja pelot aiheuttavat tutkitusti monenlaisia oireita. Ilmiö tunnetaan nimellä nosebo.Medialla on osavastuu sopasta. Ny­kyään jokainen lähikoulun kosteusvaurio uutisoidaan näyttävästi. Homepakolai­sista on tullut lööppikamaa. Klikkijournalismi voi paksusti.Opetusalan ammatti­järjestö OAJ latoi tiskiin karmeita lukuja. Kyselytutkimuksessa opettajista 85 prosenttia ilmoitti, että omalla työpaikalla on sisäilmaongelma. Liki puolet sanoi sairastuneensa. Oireita listattiin jonoksi asti: astmaa, allergiaa, hengitystietulehduksia, kilpirauhas- ja suolistosairauksia, nivelrikkoa ja reumaa.Media toisti opettajajärjestön viestin kuin kuuliainen puudeli.Todellisuudessa sisäilmakyselyistä ei pysty päättelemään mitään varmaa huonon sisäilman tai oireilun syistä. Vastauksiin vaikuttavat yleinen mielipide ja oma alitajunta. Home on näkymätön uhka, joka herättää pelkoa.Luotettavan kyselytutkimuksen tunnistaa vastausprosentista. Onnistumisena voi pitää seitsemääkymmentä prosenttia. Jos luku putoaa alle kuudenkymmenen, tulos on todennäköisesti valikoitunut, ja sitä täytyy tulkita varoen. Opettajakyselyn vastausprosentti jäi murheelliseksi, noin kahteenkymmeneenviiteen.Ei ole vaikea arvata, ketkä vastasivat. Ne, joita sisäilma huolettaa.oireet ovat totta, mutta syy ei ehkä piile homeisissa seinissä. Kaikki sisäilmaongelmat eivät ole homeongelmia. Hengitysilma haisee ja heikkenee, jos ilmanvaihto ei toimi ja luokkaan sullotaan liikaa oppilaita.Kertauksen vuoksi: yksikään tutkimus ei ole toistaiseksi osoittanut, että ihmisten oireilu johtuisi sisäilman homeista tai muista mikrobeista.