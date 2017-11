Pääkirjoitus

Juha Sipilän hohto himmenee, mutta vaihtoehtoa ei näy

Keskustan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

S

kannatus on viime kuukaudet ollut alavireessä, katsotaan sitten mielipide­tiedusteluja tai kuuden puolueen teettämää puolueiden imago­tutkimusta.Esimerkiksi viimekertaisessa HS-gal­lupissa keskustan kannatus oli vaivaiset 15,4 prosenttia. Ero hallituskumppani ­kokoomukseen oli peräti 6,5 prosentti­yksikköä.Myöskään keskustan imago ei ole täysin kunnossa. Puolueen äänestämistä pitää houkuttelevana vain runsas viidennes ­äänestäjistä. Vihreät, kokoomus ja Sdp olivat reippaasti edellä.Pääministeri Juha Sipilä sai myös neljännen sijan, kun selvitettiin puoluejohtajien vetovoimaa.Omien joukossa Sipilän asema ei kuitenkaan näytä horjuvan.Yle kysyi keskustan puoluevaltuuston jäseniltä, pitäisikö Sipilä panna vaihtoon ensi kesän puoluekokouksessa. Tulos oli selvä: kyselyyn vastanneista 97 puoluevaltuutetusta 85:n mielestä Sipilä voi jatkaa. Runsas kymmenen ei kertonut kantaansa. Vajaat 40 valtuutettua ei vastannut kyselyyn.Keskustan puheenjohtajan valitsee ensi kesänä Sotkamossa pidettävä puolue­kokous. Ennen sitä puoluevaltuusto kuvastaa puolueen kentän tuntoja.Sipilä on varautunut siihen, että hänen asemastaan käydään keskustelu ensi kevään puoluevaltuustossa. Hän on jopa hivenen uhmakkaasti asettanut asemansa puolueväen arvioitavaksi.ipilän alistuminen arvioitavaksi on kenties toiminut juuri niin kuin hän oli ajatellutkin. Moni keskustan paikallisyhdistys on ­viime ­aikoina ilmoittanut kannattavansa Sipilän jatkoa keskustan johdossa.Olennaista on kysyä, kuka tulisi Sipilän tilalle. Kakkosena taannoisessa kyselyssä oli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Hän tuskin lähtee haastamaan Sipilää, jos tämä haluaa jatkaa.Sipilän asemaa vahvistavat myös tietyt jatkuvuuden lait: keskusta ei vaihda johtajaansa, ellei siihen tule jotain erityistä syytä. Lisäksi pääministeripuolueen ­puheenjohtajan vaihtamiseen liittyy aina riskejä. Siitä on kohtalaisen tuoretta ­kokemusta sekä keskustalla että kokoomuksella.