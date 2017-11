Pääkirjoitus

Vanhan talon tilalle uusi

Helsingin Mellunmäessä on odotettu jo vuosia lakimuutosta, joka helpottaisi vanhojen asuintalojen purkamista ja uusien, isompien talojen rakentamista niiden ­tilalle. Seitsemän 1960-luvulla valmistunutta hissitöntä taloa on putkiremontin ja peruskorjauksen tarpeessa. Jos lähellä metroasemaa sijaitsevien talojen tilalle tulisi uudet rakennukset, asuntojen määrä voisi viisinkertaistua.



Purkavan lisärakentamisen jarruna on laki, jonka mukaan päätökseen tarvitaan asunto-osakeyhtiön yksimielinen päätös. Nyt oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) on asettanut työryhmän valmistelemaan lakimuutosta, jonka jälkeen määräenemmistöpäätös riittäisi. Samalla on turvattava muun muassa vähemmistöön jäävien osakkaiden oikeudet. Uudistuksella on moniulotteisia vaikutuksia. Se heijastuu esimerkiksi pankkilainojen vakuuksiin, kun lainan vakuutena oleva asunto puretaan. Tavoitteena on, että lakiesitys tulisi eduskuntaan ensi vuoden syksyllä.



Purkava lisärakentaminen voisi tulevaisuudessa olla merkittävä täydennys­rakentamisen keino erityisesti kasvavissa kaupungeissa. Helsinki on arvioinut, että hyvien liikenneyhteyksien varrelle saataisiin purkavan lisärakentamisen ansiosta ­jopa tuhansia uusia asuntoja.