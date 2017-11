Pääkirjoitus

Palkkaerot jatkavat kasvuaan – ikiaikainen periaate on nyt murenemassa

on saatu aikaan niin sanottu yleinen palkkalinja. Pään avasivat työnantajien Teknologia­teollisuus ja työn­tekijöitä edustava Teollisuusliitto, entinen Metalliliitto.Työnantajien Kemianteollisuus ja työntekijäpuolen Teollisuusalojen ammattiliitto Team tulivat seuraavana yönä ­perässä, toimihenkilöt hieman myö­hemmin.Elintarviketeollisuudessa sekä auto- ja kuljetusalalla on jo aiemmin solmittu monivuotiset sopimukset, joissa tulevien vuosien palkat on sidottu teollisuuden yleiseen linjaan.Yhteensä yli 300 000 palkansaajan korotukset on siis sovittu kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.Teollisuudessa kaksivuotisen sopimuksen palkankorotukset ovat keskimäärin 3,2 prosenttia. Paino on sanalla keskimäärin.jälkeen on talven aikana yksityisten palvelualojen ja julkisen sektorin sopimusten vuoro. Niillä aloilla saattaa teollisuuden päänavaus hivenen myös pelottaa: miten saada teollisuuden korotukset oman alan työntekijöille?Palvelualoilla ja julkisella sektorilla ei olisi teollisuuden saamiin palkankorotuksiin työnantajien mielestä varaakaan, sillä ne ovat työvoimavaltaisia aloja, toisin kuin pääoma- ja raaka-ainevaltainen teollisuus.Julkisella sektorilla ja yksityisillä palvelualoilla onkin täysi työ pysyä teollisuu­den palkkatahdissa, ettei kuilu repeä liian suureksi.palkkaerot kasvavat myös saman alan sisällä. Teknologiateollisuuden sopimus antaa itse asiassa rutkasti työpaikkakohtaista pelivaraa: joku voi saada kahdessa vuodessa viiden prosentin korotuksen palkkaansa, kun toinen lähes samoja hommia tekevä joutuu tyytymään pienimmillään 2,2 prosenttiin.SAK:n ikiaikainen tavoite ja periaate on ollut ”sama palkka samasta työstä”. Periaate on nyt auttamatta murene­massa.Ennen kokemuksesta – siis nopeammasta ja laadultaan paremmasta työn jäljestä – palkittiin kokemus- tai palveluvuosilisillä. Nekään eivät vielä ole riittävän oikeudenmukaisia mittareita.Innokas, nuori työntekijä saattaa olla työssään motivoituneempi kuin vanhempi, kokeneempi – ja tympääntyneempi.mittari olisi sama palkka samasta työpanoksesta tai sama palkka samasta työn tuloksesta.