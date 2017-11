Pääkirjoitus

Terveystiedoista on tullut Suomen kansallisaarre

on maailman parhaat terveydenhuollon rekisterit, ja arvokkain raaka-aineemme voikin ­pian olla terveyteen ja hyvin­vointiin liittyvä tieto. Tähän asti emme ole riittävän hyvin tunnistaneet tätä raaka-ainetta, saati jalostaneet siitä uutta omaisuutta.Talouden ja teknologian globalisaatio on synnyttänyt winner takes it all -ilmiön, jossa muutama suuri niin sanottuun datatalouteen keskittyvä yritys hallitsee kansainvälisiä markkinoita. Riskinä onkin, että dataan kytkeytyvä varallisuus karkaa pois Suomesta muutaman globaalin jätin taskuihin. Tällainen kehityskulku on onneksi vielä estettävissä.Saamme optimoitua terveys- ja hyvinvointitietoihin liittyvät työllisyys- ja kasvumahdollisuudet sekä verotulot, kun data pidetään mahdollisimman pitkään Suomessa. ­Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että arvokasta terveysdataamme tarjotaan jatkojalostettavaksi vain täällä toimiville tutkijoille sekä suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille.ja hyvinvointiin liittyvät tietovarannot ovat Suomelle ­ainutlaatuinen kilpailukykytekijä: tietoja on kerätty systemaattisesti jo yli 400 vuoden ajan.Yksi tämän tiedon­keruun uranuurtajista oli Turun piispa Isaacus Rothovius, joka aloitti kirkonkirjojen käytön 1600-luvulla. Rothoviuksen jalanjäljissä ollaan ottamassa lukuisia merkittäviä askeleita, joilla varmistetaan tietovarantojen kestävä hyödyntäminen.Syksyn budjettiriihessä Suomen hallitus hyväksyi uuden lupaviranomaisen perustamisen, ja terveystiedon toissijaisen käytön salliva laki­esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Terveystiedon tois­sijainen käyttö tarkoittaa esimerkiksi sairaaloiden arkisessa hoitotyössä kertyvän ja käytettävän tiedon hyödyntämistä tutkimustarkoituksiin.Samaisessa lakiesityksessä ehdotetaan lisäksi, että Terveyden ja ­hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen perustetaan kansallinen lupaviran­omainen sekä erillinen operatiivinen toimija eli palveluoperaattori.kehittämä palveluoperaattorihanke Isaacus on edistänyt näitä tavoitteita parin viime vuoden ajan. Datan kokoamisesta ja koordinoinnista vastaava palveluoperaattori on jo teknisesti pääosin valmis. Vuoden 2018 alusta alkaen Suomi voi näillä näkymin tarjota toimivaa ­datapalvelua yhden luukun peri­aatteella erilaisten käyttäjien erilaisiin tarpeisiin, tutkimuksesta liike­toiminnan kehittämiseen.Tässä kehityksessä olemme Suomessa noin viisi vuotta muita maita edellä. Se on yksi keskeinen syy ­siihen, miksi IBM perusti Watson-tekoälykeskuksensa Suomeen ja miksi lääkejätti Bayer laajentaa tutkimustoimintaansa Suomessa.Käyttökelpoinen data on tekoälyn polttoainetta, todetaan lokakuussa julkistetussa Suomen tekoälyohjelman väliraportissa. On hienoa, että suomalaisten tietovarantojen kartuttaminen ja rikastaminen on nostettu yhdeksi tekoälyohjelman keskeisistä tavoitteista.ja hyvinvointiin liittyvä tieto on kansallisaarre, jota suomalaiset hallitsevat yhä ­useammin myös yksilöllisesti. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet toimia suunnannäyttäjänä myös ihmisten oman datan hallinnassa.Ihmisistä erilaisin anturein kerättävä henkilökohtainen data on tulevaisuuden nopeimmin kasvava tietovaranto, jonka hallinnan tulisi säilyä kansalaisilla. Ilman kansainvälisiä standardeja ja selkeitä pelisääntöjä tämä tieto on vaarassa luisua hallitsemattomasti vääriin käsiin. Tällöin riskejä ovat sekä väärinkäytökset että tiedon sirpaloituminen.Tietopohjaisen varallisuuden maksimointi edellyttää tiivistä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, jossa Suomi on aiemminkin osoittanut vastuuntuntoa ja osaamista. 1990-luvun alussa Suomi oli edelläkävijä gsm-matkapuhelinstandardin luomisessa. Ei ole mitään syytä, miksi emme voisi olla edelläkävijöitä myös terveysdatan käsittelyssä ja siihen liittyvissä palveluissa.lisäarvon luomisen lisäksi kyse on luottamuk­sesta.Datan vastuullinen ja läpinäkyvä käsittely voidaan turvata, kun datan jatkojalostus pidetään mahdollisimman pitkälle Suomessa ja kun oman datan käytölle ja hyödyntämiselle luodaan yhteiset kansainväliset standardit.