Metro alkaa vihdoin kulkea Espoon Matinkylään asti

odotettu historiallinen päivä koittaa näillä näkymin ensi viikon lauantaina 18. marraskuuta, kun metro­liikenne Espooseen alkaa. Länsimetron piti alkuperäisen aikataulun mukaan tulla käyttöön jo viime vuoden elokuussa, mutta suoranainen ongelmien vyyhti lykkäsi aloitusta yli vuodella. Loppumetreillä kolme ongelmatonta koeajopäivää olivat liikenteen aloituksen ehtona. Kolmas päivä toteutui viime maanantaina.Länsimetrosta tuli valitettavasti varoittava esimerkki siitä, mikä kaikki voi mennä pieleen julkisessa rakennushankkeessa. Helsingin ja Espoon tilaama erityis­tilintarkastus antaa ongelmista ison ­nipun moitteita sekä kaupunkien omistamalle metroyhtiölle että rakennuttajakonsultille Swecolle.Metroyhtiön kevyellä organisaatiolla oli liian vähän resursseja yksityiskohtaiseen talouden ja aikataulun seurantaan, rakentamisen valvontaan ja riskien hallintaan. Suunnitelmista puuttuivat myös isolle rakennushankkeelle tyypilliset lisä- ja muutostyövaraukset. Kaavavalitukset viivästyttivät urakan alkua, ja louhin­noissa tuli viiveitä. Alkuperäinen 714 miljoonan euron hinta paisui 1,19 miljardiin ­euroon.Metron rakentaminen Matinkylästä ­Kivenlahteen on jo alkanut, ja louhintatyöt on suurelta osin tehty. Sopii toivoa, että länsimetron tähänastisista vastoinkäymisistä on otettu opiksi eivätkä samat virheet toistu.änsimetro muuttaa Espoon joukkoliikenteen täysin, mutta se muokkaa myös koko kaupunkia. Espoo kasvaa nyt urbaaniksi suurkaupungiksi, kun metrolinjojen läheisyyteen valmistuu tiiviitä asuinalueita.Pääkaupunkiseudun kokoinen metropolialue tarvitsee hyvin toimivia raide­liikenneyhteyksiä. Aiempina vuosikymmeninä alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäminen kokonaisvaltaisesti on tyssännyt liian usein kuntarajoihin. Viime aikoina nämä esteet on kiitettävästi onnistuttu ylittämään, mistä vuosikymmeniä odotettu länsimetrokin on myönteinen esimerkki. Kehärata ja muutaman vuoden kuluttua rakenteille tuleva Raide-Jokeri täydentävät myös osaltaan metropolialueen raideverkostoa.