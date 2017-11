Pääkirjoitus

Heijastimissa on suuria eroja

On taas se aika vuodesta, jolloin on viimeistään syytä kaivaa heijastimet esiin. Talven pimeinä iltoina ja aamuina autoilijoiden on vaikea nähdä jalankulkijaa, jolla ei ole heijastinta. Liikenneturvan kyselyn mukaan 96 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä, että läheinen käyttäisi heijastinta liikkuessaan. Silti vain joka toinen käyttää sitä itse.



Käytön vähäisyyttä ei ainakaan voi perustella heijastimien vaikealla saatavuudella. Erilaisia heijastimia on tarjolla vaikka kuinka paljon. Myös heijastavia vaatteita on olemassa, mutta kaikki tuotteet eivät heijasta yhtä hyvin. Hyvän heijastimen tunnistaa pakkauksesta, jossa on CE-merkintä ja EN-koodi. Lisäksi pakkauksessa kerrotaan tyyppihyväksynnän tehnyt taho, joka Suomessa on yleensä Työterveyslaitos.



Liikenneturvan mukaan hyvää heijastinta kantavan ihmisen voi huomata pitkillä valoilla jopa 600 metrin etäisyydeltä. Ilman heijastinta kulkevan ihmisen puolestaan havaitsee vasta 150 metrin päässä. Tutkimuksen mukaan vuosina 2013–2015 yliajossa hämärän aikaan kuolleista joka kolmas olisi pelastunut käyttämällä heijastinta. Heijastimia ei ole koskaan liikaa: mitä enemmän heijastimia, sitä parempi näkyvyys.