Venäjä ei pysty eristämään kaasuputkiaan politiikalta

Venäjältä Saksaan kaavaillun uuden kaasuputken venäläinen omistajayhtiö on käynyt viime aikoina kovaa kampanjaa vakuuttaakseen, että putken rakentaminen etenee suunnitellusti ja hanke on kaikkien osapuolten edun mukainen. Hanke todella etenee, mutta vakuuttelun tarve kertoo siitä, että putken rakentamisen tielle kasataan jatkuvasti myös esteitä.Vuonna 2011 käyttöön otetun Nord Stream -kaasuputkiparin rinnalle kaa­vailtu samanlainen Nord Stream 2 -putkipari ei ole saanut ravisteltua kannoiltaan Venäjän valtapoliittisen projektin leimaa, vaikka hanke useimpien arvioiden mukaan kannattaa myös taloudellisesti.Kaasuputkihankkeet ovat osa presidentti Vladimir Putinin ohjaamaa ener­giapolitiikkaa, jonka tavoitteisiin suhtaudutaan epäluuloisesti erityisesti Baltiassa ja osassa itäisen Keski-Euroopan maista.Venäjän valtiollisen energiajätin Gaz­promin omistaman Nord Stream 2 -yh­tiön edustajat kertovat, että hankkeen noin 9,5 miljardin euron kustannuksista on toteutunut jo melkein puolet. Läntiset energiayhtiöt maksavat 50 prosenttia kuluista. Ympäristöarviot Itämeren maissa etenevät. Putkia pinnoitetaan jo täyttä vauhtia muun muassa Kotkassa ja ­Hangossa. Putkiparin kautta voi virrata Venäjältä Eurooppaan 55 miljardia kuu­tiometriä kaasua vuodesta 2020 alkaen.Hanke on jo selvinnyt muun muassa alkuperäisen omistajakonsortion hajoamisesta ja juridisista ongelmista EU:ssa, mutta nyt edessä on kaksi uutta estettä.aksan ratkaiseva tuki Nord Stream 2:lle horjahtelee. Itämeren kaasuputkia alusta asti ajaneet sosiaalidemokraatit ovat siirtyneet oppositioon. Liittokansleri Angela Merkel neuvottelee hallitusyhteistyöstä liberaalin FDP:n ja erityisen kielteisesti hankkeeseen suhtautuvien vihreiden kanssa.Laajempi ongelma ilmaantui keskiviikkona, kun EU:n komissio esitti uusien sääntöjen ulottamista EU:n ulkopuolelta tuleviin kaasuputkiin. Putken ja kaasun omistaja ei saisi olla sama. Kilpailijoille pitäisi pyydettäessä jakaa kapasiteettia.Nämäkään esteet eivät välttämättä ­kaada Nord Stream 2 -hanketta, mutta ne osoittavat, että politiikasta syntynyt hanke ei pääse politiikasta eroon.