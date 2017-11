Pääkirjoitus

Parempi olla sopivasti tyhmä kuin liian fiksu

”Amerikassa

Tarinaa

Donald Trumpia

Trumpia

Amerikkalaiset

Suurin

kuka tahansa voi nousta presidentiksi. Sen riskin olemme päättäneet ottaa.”Näin sanoi Adlai Stevenson, joka pyrki 1950-luvulla kaksi kertaa presidentiksi demo­kraattien ehdokkaana.Stevenson oli terävä ajattelija, jonka oivalluksia amerikkalaiset yhä lainaavat. Sanankäyttäjänä Stevenson oli siinä mielessä poikkeuksel­linen, että toisin kuin suurin osa amerikkalaispoliitikoista, hän vetosi älyyn eikä tunteisiin.Tarinan mukaan innokas kannattaja lähestyi Stevensonia tämän vaalikampanjan aikana 1950-luvulla.”Herra kuvernööri, teillä on kaikkien ajattelevien amerikkalaisten tuki”, kannattaja vakuutti.”Pelkäänpä, ettei se riitä”, vastasi Stevenson. ”Tarvitsen kansan enemmistön.”on yleensä kerrottu esimerkkinä amerikkalaisten typeryydestä, mutta eikö se oikeastaan ole varoitus poliittisesta typeryydestä?Demokraateilla on nykyään kaikki edut puolellaan. Heitä kannattavat nuoret, koulutetut ja kansainväliset kaupunkilaiset, joiden määrä kasvaa koko ajan.Republikaanien uskollisia tukijoita ovat maaseudun uskovaiset ja pieni joukko raharikkaita. Sillä porukalla ei luulisi vaaleja voitettavan.Siitä huolimatta republikaaneilla on käsissään Valkoinen talo, ­kongressi, korkein oikeus ja suurin osa osavaltioista. Kuinka ihmeessä?pitää tuskin fiksuna kukaan muu kuin Trump itse.”Kävin Ivy League -yliopiston. Olin mainio opiskelija. Pärjäsin tosi hyvin. Olen todella älykäs ihminen”, Trump kertoi pari viikkoa sitten.Vakuutus oli vastaus Washingtonissa kiertäviin tietoihin, joiden mu­kaan ulkoministeri Rex Tillerson oli käyttänyt Trumpista nimitystä moron. Psykologien luokittelussa termi viittaa ihmiseen, jonka hen­kinen ikä on 8–12-vuotiaan tasolla.Ulkoministeri oli huomannut saman kuin Trumpin vaalipuheita tulkinneet asiantuntijat. Heidän mukaansa Trump puhuu kuin 10-vuotias.Mutta asiantuntijat ovat asiantuntijoita – ja Trump on presidentti.on valtavan hauskaa pilkata. Täällä Yhdysvaltojen itärannikolla toimittajat ja kolumnistit kilpailevat keskenään, kuka osaa fiksuimmin osoittaa Trumpin tyhmyyden.Jutuissa suositaan outoja synonyymejä ja ranskankielisiä henkevyyksiä. Joskus niissä lainataan Steven­sonia: ”Voit arvioida ihmisen suuruuden asioiden mukaan, jotka tekevät hänet vihaiseksi.”Lukija ymmärtää, ettei näitä jut­tuja ole kirjoitettu Trumpin äänestäjille eikä tavallisille ihmisille vaan pour les connaisseurs.ovat demokraattisempia kuin eurooppalaiset, joten poliitikon ei ole Yhdysvalloissa ­koskaan kannattanut esittää liian fiksua. Kansanomaisuus, ei kirja­viisaus, on helpoin tie Valkoiseen taloon.Republikaanit ovat ymmärtäneet tämän. Puolueen presidenteistä Ronald Reagan ja George W. Bush näyttelivät onnistuneesti puoli-idiootteja, vaikka olivat taatusti keskivertoa fiksumpia ihmisiä.Demokraateista Bill Clinton ei pelännyt olla hiukan hölmö, mutta Barack Obama oli ylifiksu professori. Samaa maata ovat hänen manttelinperijänsäkin.Amerikkalaiset pitävät demokraattien arvoista ja ajatuksista, mutta puolueessa on yksi suuri vika: ­demokraatit tuntuvat sietämättömän ylimielisiltä. Demokraatit tarvitsisivat johtajan, joka osaa puhutella muitakin kuin rannikoiden eliittejä. He tarvitsisivat pikkuisen tervettä junttiutta.Sellaista ei vain ole helppo löytää puolueesta, jossa älystä ja koulutuksesta on tullut ihmisen mitta.osa ihmisistä voi pitää ­itseään keskimääräistä älykkäämpänä, mutta todellisuudessa äly jakautuu Gaussin käyrän mukaan. Suurin osa ihmisistä ei ole huippuälykkäitä.Demokratiassa jokaisella on kuitenkin yksi ääni. Sosiaalisessa me­diassa jokaisella on oma äänitorvi. Siksi muidenkin kuin populistien on opittava puhumaan niin, että tavallinenkin ihminen ymmärtää.Liian fiksua vierastetaan, vaikka hän puhuisi viidellä kielelle. Kysykää vaikka Alex Stubbilta.Eikä Adlai Stevensonia koskaan valittu Yhdysvaltojen presidentiksi.”Uskon syntien anteeksiantoon ja tietämättömyyden uudestisyntymiseen”, Stevenson sanoi.