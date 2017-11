Pääkirjoitus

Rahapeliriippuvuus peittyy monen kauniin asian alle

houkuttelevuus perustuu usein suurten ­lukujen houkuttelevuuteen. Jos taskurahoilla on teo­riassa mahdollista voittaa enemmän rahaa kuin koko työ­uransa aikana ansaitsisi, mielikuvitus pääsee vauhtiin.Usein pelkkä haaveilu tuo ihmisille mielihyvää, vaikka todennäköisyys­laskenta osoittaa haaveet epärealistisiksi.Pienet luvut eivät saa aikaan vastaavaa tunnereaktiota. Jos Suomessa ongelmapelaajia on 3,3 prosenttia väestöstä, se kuulostaa pieneltä luvulta. Jos taas sanotaan, että ongelmapelaajia on 124 000, määrä kuulostaa jo paljon suuremmalta.Kun ongelma- ja riskipelaamisen vai­kutukset lähipiiriin otetaan huomioon, luvut kasvavat edelleen. Selvitysten mukaan Suomessa on yli 700 000 ihmistä, joiden läheinen pelaa liikaa.Rahapeliyhtiöiden yhdistyminen Veikkaus oy:n alle selvensi rahapelaamisen kenttää. Suomessa on nyt yksi valtion monopoliyhtiö kolmen rinnakkaisen ja hiukan erimuotoisen monopolin sijaan.Asiantuntijoista koostuva työryhmä luovutti torstaina pelihaittojen ehkäisyä käsittelevän raporttinsa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle (kesk). Ryhmä muistutti, että Suomen ­rahapelijärjestelmän ensisijainen tavoite on ehkäistä pelaamisen haittoja. Rahan kerääminen niin sanottuihin hyviin tarkoituksiin on sivutuote.uomessa ongelmapelaamista kä­sitellään paljon hiljaisemmalla ­äänellä kuin ilmiön koosta voisi päätellä. Yksi syy ovat järjestelmän hyödynsaajat.Yleensä kulttuuritoimijat ja kansalaisjärjestöt ovat yhteiskunnan kriittisiä ­ääniä, mutta rahapeleistä ne hyötyvät ­taloudellisesti.Verojen keruu tuo harvoin poliitikoille kunniaa, mutta rahapelien kautta kansalaiset luovuttavat rahansa vapaaehtoisesti ilman verokarhun näkyvää läsnäoloa.Kun mielikuva on, että rahat menevät hyvään tarkoitukseen, sillä voi kuitata myös oman ongelmapelaamisensa.Silloin useimmille yhteiskunnallisen keskustelun vakio-osallistujille riittää, ­että sanaa ”vastuullinen” toistetaan riittävän usein rahapelaamisesta puhut­taessa.