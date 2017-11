Pääkirjoitus

Pääkirjoitus

Kaupungit ja maaseutu tarvitsevat toisiaan

kaupunkien ja maaseudun kiistelyyn hukkaantuu paljon henkisiä voimavaroja. Kaupungistuminen ete­nee ja kaupunkialueet laajenevat. Tarvitaan vahvaa ja monimuotoista kaupunkipolitiikkaa.Kaupunkien ulkopuolella on hyvin pärjääviä paikalliskeskuksia ja menestyvää kaupungin läheistä maaseutua, rakennemuutoksesta kärsiviä maaseudun ydin­alueita ja harvaan asuttuja ympäristöjä. Monipuolisella maaseudulla kaivataan tehokkaita välineitä asukkaiden ­hyvän elämän turvaamiseen.Laaja-alaista maaseutupolitiikkaa tarvitaan edelleen. Sekä kaupungit että maaseudun huomioivassa aluekehittämisessä ei ole sisäistä risti­riitaa. Eri alueille vaihtelevasti sovellettavia ja kunkin alueen elin­voimaisuutta kohdennetusti tukevia toimia on räätälöitävä viisaasti.Suomi menestyy, kun sekä kaupungit että maaseutu menestyvät. On siirryttävä vastakkainasettelusta yhteiseen tekemiseen.välinen kilpailu ja keskinäisriippuvuus lisääntyvät samanaikaisesti kaikkialla maailmassa. ­Tämä korostaa Suomessakin kaupunkiseutuja aluekehittämisessä. Kansainvälinen muuttoliike kohdistuu suurimmille kaupunkiseuduille.Suomen on varauduttava voimistuvaan ulkomailta suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. Sitä kiihdyttävät poliittiset konfliktit ja ympäristön muuttumisen paine. Toisaalta Suomen taloudellinen menestys ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttävät tulevina vuosikymmeninä runsasta maahanmuuttoa. Jotta Suomen nykyinen hyvinvointimalli voidaan säilyttää, työikäisen väestön määrän pitää kasvaa tai säilyä ainakin ennallaan. Yhtälö ei toimi ilman maahanmuuttoa, jos syntyvyys laskee ja kuolleisuus nousee.Suomessa tila ei lopu kesken. Jotta vahvuutemme säilyy, maata on kehitettävä kokonaisuutena. Kaikkien voimavarojen hyödyntäminen on pienen ja harvaan asutun maan kansallinen etu. Tarvitaan myös paikallisesti suunnattuja ratkaisuja. Lapissa on syytä käyttää matkailun edistämiseksi maantieteellisiin olosuhteisiin sovitettuja maankäytön suunnittelun ja rakentamisen periaatteita. Maaseu­tukylien elinvoiman turvaamiseksi on sovellettava väljempiä rakentamisnormeja kuin kaupungeissa. Työmarkkina-alueita yhdistävien kehitys- ja liikenne­käytävien yhteyteen tarvitaan maakuntarajat ylittävää kaavoitusta.on tunnistettava kansallisesti erityiseksi alueeksi, joka on tärkeä koko Suomelle. Lisäksi ainakin Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut – ja ehkä muutamat muutkin – tarvitsevat eriytet­tyjä kaupunkipolitiikan toimia.Isoja tulevaisuuden kysymyksiä ei silti ratkaista pidäkkeettömällä, suurimmille kaupunkiseuduille suuntautuvalla muuttoliikkeellä. Sen seurauksena asuntojen hinnat nousevat ja kaupunkiseuduille uhkaa syntyä sosiaaliselta rakenteeltaan hyvin erilaisia asuinalueita.Valmistavaan tuotantoon perustuva teollisuus on Suomen kilpailukyvylle tärkeää tulevaisuudessakin. Maankäytön suunnittelun on turvattava valmistavan teollisuuden tarvitsema infrastruktuuri erityisesti niin sanotuissa seutukaupungeissa.Suomessa on puoli miljoonaa ­vapaa-ajan asuntoa. Monessa paikassa asuminen lisääntyy yhä, kun asumisen ja työn tekemisen muodot muuttuvat. Tämä on otettava huomioon myös päätöksenteossa. Maaseudulla tarvitaan liikkuvaa palvelutarjontaa, tehokkaita valokuitu­yhteyksiä ja helppokäyttöisiä digipalveluita. Kaksoiskuntalaisuutta on vakavasti harkittava.On suunnitelmallisesti vahvistettava työmarkkina-alueet yhdistäviä kehityskäytäviä. Tämä on otettava huomioon myös junaliikenteen tulevassa kilpailuttamisessa. Nopeat ­rata- ja tieyhteydet muodostavat ­kehityskäytäville luontevan rungon.Vanhoja ratayhteyksiä on kun­nostettava ja nopeutettava. On rakennettava myös uusia rautateitä, kuten rantarata Oulun, Kokkolan, Vaasan ja Porin kautta Turkuun.poliittisia intohimoja on pohdittava, voisiko maakuntauudistuksen jälkeisiä maakuntia olla ­vähemmän kuin jo sovitut 18.Nyt vaarana on, että maakuntien välinen kilpavarustelu estää toiminnallisesti yhtenäisten alueiden ja ­kehityskäytävien muodostumisen. Jos maakuntia olisi vähemmän ja ne olisivat suurempia, tätä vaaraa ei olisi. Kannattaa pyrkiä noin kymmeneen maakuntaan.