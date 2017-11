Pääkirjoitus

Talvivaaran uusi nimi Ahtium vääntyi nopeasti muotoon Ahterium – nimeä vaihtava yritys tai yhteisö saa varautu

Nimi

Talvivaara

VVO

Uusi vaihtoehto

Tampereen yliopisto

Finanssialan keskusliitto

Ulkoasiainministeriö

Maailmallakin

on usein ensimmäinen asia, johon ihminen törmää ollessaan tekemisissä erilaisten yhteisöjen kanssa. Koska nimiä tarvitaan viestinnässä jatkuvasti, niihin liittyy myös paljon tunteita.Erityisesti näyttäisivät oudoksuttavan nimenmuutokset: miksi vanha ei käynyt, ja mikä ihmeen nimi tämä uusi nyt on?Muutoksella yritykset ja muut yhteisöt haluavat yleensä viestiä kansainvälistymisestä, organisaatiouudistuksesta tai vaikka liiketoiminnan murroksesta.Nimenmuutoksia on piisannut tänäkin vuonna. Tässä on niistä näkyvimpiä.kertoi lokakuun alussa, että yhtiön uudeksi nimeksi tulee Ahtium. Se jatkaa latinaa jäljittelevien yritysnimien pitkää listaa. Toimitusjohtaja Pekka Perä ja nimen kehittelijät eivät ehkä riemastu tiedosta, että Ahtium vääntyi sosiaalisessa mediassa pian muotoon Ahterium.ilmoitti maaliskuussa toimintansa muuttuneen niin runsaasti, että vuokra-asuntoyhtiön nimikin muuttuu: Kojamo. Koiraslohta tarkoittava vanha suomen sana on mukavaa vastapainoa moderneille väännöksille, mutta tyypillinen reaktio nimeen lienee yhä ”Häh?”eli perussuomalaisista kesällä irtaantunut ryhmä muuttui no­peasti Siniseksi tulevaisuudeksi. He kai tajusivat, ettei uusi ole uusi kovin kauan. Tulevaisuus taas on aina edessäpäin.oli vähällä mennä samaan ansaan: nimeksi soviteltiin usean koulun sulautumisen takia ensin ”Tampereen uutta yliopistoa”. Loppuratkaisu antoi medialle dadaistista riemua, kun päästiin kertomaan, että ”Tampereen yliopistosta tulee Tampereen yliopisto”.on ollut toukokuusta asti vain Finanssiala. Nimi on napakampi mutta myös epäselvempi: puhuuko nyt koko finanssiala? Ehkä se on tarkoituskin. Toivottavasti ei.taas muuttuu ensi vuoden alussa ulkoministeriöksi sisäministeriön neljän vuoden takaisen mallin mukaan. HS:n arkisto osoittaa, että lyhyitä muotoja on käytetty yleisesti ministeriöiden koko historian ajan eli lä­hes sata vuotta. Tervetuloa nykyaikaan!tapahtuu. Taekwondo­liitto World Taekwondo Federation on ollut kesästä asti World Taekwondo – aiempi lyhenne WTF oli muodostunut rasitteeksi. Syy ei ole painokelpoinen, mutta se selviää helposti Google-haulla.