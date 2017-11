Pääkirjoitus

Talvivaaran kaivoksen maine alkaa vihertyä, jos Terrafame pääsee sähköautobuumissa rahastajan paikalle

on aika varmasti hyvän bisneksen äärellä, jos asettuu markkinoille, joiden takuuvarmasti tietää kasvavan, ja alkaa tuottaa tavaraa, josta takuuvarmasti tietää tulevan pula.Terrafame sai viime viikolla runsaan 170 miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin yhtiö alkaa tuottaa Talvivaaran kaivoksella koboltti- ja nikkelisulfaatteja sähköautojen akkuihin. Rahoituksen tarjosivat raaka-aineita välittävä singaporelainen Trafigura ja finanssiyhtiö Sampo.Päättäjät ja autotehtaat näyttävät jo valinneen tulevaisuuden kulkuneuvon henkilöautoliikenteeseen. Käyttövoimakisassa diesel väistyy ensimmäisenä ja bensiini seuraavaksi. Sähköauto jatkaa matkaansa horisonttiin.Kun sähköautojen tuotanto kasvaa nyt nopeasti, samalla kasvaa tietysti sähköautojen akkujen tuotanto. Litiumioniakkujen kokonaismyynnin arvioidaan kasvavan parikymmentä prosenttia vuodessa.Sähköautojen tunnetuin merkki on amerikkalainen Tesla. Teslan S-mallissa on ­70 kilowattitunnin litiumioniakku. Vaikka autossa on litiumioniakku, litiumia siinä on vain vähän – runsaat 60 kiloa noin 450 kilon akussa. Loppu kertyy muun ­muassa nikkelistä, alumiinista, grafiitista ja koboltista.Nikkeliä ja alumiinia on maailmanmarkkinoilla reippaasti tarjolla, kobolttia ja ­li­tiumia ei. Koboltti saadaan pääosin nikkelin tuotannon sivussa.aailman koboltista noin puolet tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta. Litiumin suurimmat tuotantoalueet ovat Australiassa. Suurimmat litium­varannot ovat Etelä-Amerikassa, mutta hankalasti hyödynnettävillä seuduilla, vuoristoissa ja suolakerrosten alla. Eikä näillä alueilla ole ­litiumin jatkojalostuksessa tarvittavaa teknologiaa tai osaamista.Koboltti saattaa olla sähköautokannan kasvattamisen kannalta se kaikkein vaikeimmin turvattava alkuaine. Maailman nykyinen kobolttituotanto ei riitä sähköauto­kannan kasvattamisen kunnianhimoisiin tavoitteisiin.Jos kriisien ja aseellisten yhteenottojen piinaamalle Kongolle löytyy luotettavampia ja ­tasaisen tuotantovirran tarjoavia vaihtoehtoja – vaikkapa Sotkamosta –, autoteollisuus ottaa varmasti ne mieluusti vastaan. Ja kun sähkö­autoja tarjotaan eettisenä vaihtoehtona, ­Kongon kaivosten epäinhimilliset olot eivät ­oikein tuotteen maineeseen istu.ikä Talvivaaran kaivoksen päätuotteestakaan välttämättä hutia tule, jos Terrafame saa yhteyden auki autoteollisuuteen. Teslan teknologiajohtaja Jeffrey Brian Straubel on kertonut, että Tesla suunnittelee akkuja, joissa koboltin sijaan käytettäisiin yhä enemmän nikkeliä. Terrafamen pitäisi tuottaa Talvivaaran kaivoksella valtava määrä huonosti kannattavaa ­nikkeliä, jotta sivutuotteena saadaan pieni määrä kobolttia.Tesla ei tietenkään mieluusti kerro materiaalipulasta, mutta teot puhuvat puolestaan: päästäkseen ilmoittamaansa 500 000 auton vuosituotantoon yhtiö tarvitsisi kaikki maailmassa valmistettavat litiumioniakut. Koska kapasiteetti ei riitä ja tasainen tuotanto halutaan turvata, yhtiö rakentaa ja suunnittelee valtavia akkutehtaita.Pääministeri Juha Sipilä kuvaili tasan vuosi sitten (Yle 14.11.2016), että ”Sotkamossa on tehty ihme”. Ihmeeseen on yhä pitkä matka, mutta oikealla tiellä ollaan: jos haluaa istua sähköautobuumissa rahastajan paikalle, kannattaa hankkiutua niukkojen resurssien tuottajaksi – paikalle, jota kysyntä ei voi ohittaa.