Pääkirjoitus

Väyryselle tuli työläs loppusuoran urakka

Kansalaisliikkeen

presidentti­ehdokkaaksi pyrkivälle Paavo Väyryselle alkaa kohta tulla kiire, ­mikäli hän aikoo saada kerätyksi 20 000 kannattajakorttia. Sen verran kannattajakortteja eduskuntapuolueiden ulkopuolisilta ehdokkailta vaaditaan.Kortteja on nyt kasassa noin puolet vaaditusta määrästä. Aikaa on jäljellä enää vajaa kuukausi, sillä ehdokashakemukset on ­jätettävä oikeusministeriöön viimeistään 12. joulukuuta.Kannatuskortteja kerätään nyt lehti-ilmoituksella: Maaseudun Tulevaisuudessa ilmestyi ilmoitusliite, josta voi leikata kannattajakortin.Väyrynen on edelleen tyylilleen uskollinen. Hänen mielestään kampanjan vaisu huomio on median syytä: hänet on asetettu uutispimentoon, vaikka hän on omasta mielestään esittänyt useita uutiskynnyksen ylittäviä kannanottoja.Mukit ja kirjatkaan eivät ole käyneet kaupaksi entiseen malliin.Väyrynen epäilee lisäksi kaikkien muiden ehdokkaiden kannattajien toivovan, että hän ei pääsisi ehdolle, ”että jotenkin lakkaisin olemasta”.Tähän mennessä presidentinvaaleihin on asetettu seitsemän ehdokasta. Kyllä siihen joukkoon vielä yksi Väyrynenkin mahtuisi väriä tuomaan.