Pääkirjoitus

Terveyspalvelujen kokonaisulkoistus sivuuttaa julkisen vallan vastuun

Länsi-Pohjan

sairaanhoitopiirin kuusi jäsenkuntaa Lapissa ovat suunnitelleet tähän asti suurinta terveyspalvelujen ulkoistusta yksityiselle yritykselle. Vireillä on 15 vuoden sopimus Mehiläisen kanssa terveyspalvelujen tuottamisesta alueella.Maan hallitus puolestaan yrittää estää kuntia tekemästä sopimusta, koska se toimisi vastoin sote-uudistuksen tavoitteita.Erilaisia kokonaisulkoistuksia on tehty jo useilla alueilla, mutta Länsi-Pohjan tapaus koskettaisi erikoissairaanhoitoa varsin laajasti. Kunta päätyy usein ulkoistuksiin silloin, kun se ei itse selviä palvelujen tuottamisesta. Viimeiseksi keinoksi ulkoistus jää, kun yhteystyö alueen muiden kuntien kanssa ei onnistu.Kokonaisulkoistus voi tarjota toimivan ratkaisun, mutta se ei ole ongelmaton. Julkisella vallalla on viime kädessä vastuu ihmisten perusoikeuksiin liittyvistä so­siaali- ja terveyspalveluista. Julkisten palvelujen järjestäjän, toistaiseksi kunnan, pitää pystyä tuottamaan tarvittavat palvelut myös omana toimintana. Koko sote-tuotannon siirtäminen yksityiselle monopolille ei ole tämän tavoitteen mukaista. Yksityisen monopolin syntyminen huolestuttaa myös alan pieniä yrityksiä.Länsi-Pohjan tapauksessa kyse on ­ennen kaikkea siitä, että alueen kunnat haluavat estää vaativimpien leikkausten siirtymisen omasta sairaalasta Rovaniemelle ja Ouluun. Hallitus on keskittämässä vaativinta erikoissairaanhoitoa harvempiin yksiköihin, koska se on järkevää sekä palvelun laadun että kustannusten vuoksi. Esimerkiksi syöpäleikkaukset ja keinonivelleikkaukset onnistuvat suurissa yksiköissä paremmin.ote-uudistukseen sisältyvää asiakkaan valinnanvapautta on arvosteltu siitä, että se saattaa hyödyttää yksityisiä palveluntuottajia julkisen kustannuksella. Valinnanvapauslainsäädäntö kuitenkin tarjoaisi yksityiselle ja julkiselle tuotannolle samat pelisäännöt julkisten palvelujen tuottajina.Kun sote-uudistus viipyy, kunnat siirtävät palveluja yksityisille tuottajille hyvin kirjavilla sopimuksilla. Kun palvelujen järjestämisvastuu aikanaan siirtyy maakunnille, pitkät ulkoistussopimukset vaikeuttavat järkevien palvelukokonaisuuksien rakentamista koko maakuntaan.