huomata, että kuoleminen on helppoa. Eläminen on paljon vaikeampaa.”Nuorena vastavalmistuneena lääkärinä Yhdysvaltain armeijaan liittyneen Hal Kushnerin silmät kostuvat, kun hän viisi vuosikymmentä myöhemmin muistelee kameralle sotavankeuttaan Vietnamissa. Pohjoisvietnamilaisen sotilaan tyly englanninkielinen reaktio vankinsa uhmakkuuteen on syöpynyt Kushnerin mieleen sanatarkasti. Ihmekö tuo, sillä lauseet tiivistävät harvinaisen hyvin sotien syvimmän olemuksen.Jos kaikelta päivänpolitiikkaan liittyvältä hälyltä on ennättänyt, on tämän syksyn merkittävimmän amerikkalaisen tv-tapauksen voinut löytää julkisen palvelun PBS-kanavalta. Syyskuussa ruutuihin vyörynyt The Vietnam War on kaikilla mittareilla todellinen suurteos. Kymmenen osaa, kaikkiaan kahdeksantoista tuntia.tekijät Ken Burns ja Lynn Novick kuljettavat katsojaa varmalla otteella läpi Vietnamin sodan. Alkuperäisen kuva- ja äänimateriaalin, musiikin ja kertojaäänen käyttö on viimeistä piirtoa myöten hiottua. Mutta voiko akateemisen tutkimuksen ja populaarikulttuurin läpeensä koluamasta Vietnamin sodasta vielä löytää jotain uutta kerrottavaa? Paljonkin, Burns ja Novick osoittavat.Salaisuus on puhuvien päiden valinnassa. Vaikka dokumentti tietysti nojaa perusteelliseen tutkimustietoon, kertomusta ei ole rytmitetty perinteiseen tapaan entisten valtiomiesten ja nykyisten historiantutkijoiden haastatteluilla. Heidän sijaansa valokeilassa ovat kymmenet Kushnerin kaltaiset rivimiehet ja -naiset, sodan ruohonjuuritasolla kokeneet amerikkalaiset sekä vietnamilaiset aikalaistodistajat rintamalinjojen eri puolilta.muiden edustajina heidän tarinansa tekevät ­abstraktista konkreettista. Suur­valtapoliittiset käänteet muuttuvat vereksi ja lihaksi. Burnsin ja No­vickin käsittelyssä sota tulee iholle ja koskettaa katsojaa tavalla, johon harva dokumentti yltää.Viesti on selvä. Jos on niin onnekas, että selviää itse hengissä, on sodan kauheuksien kanssa elettävä loppuikänsä. Ja sodassa kuin sodassa kauheuksiin syyllistyvät vääjäämättä sekä omat että vieraat. Ihmisten tappamisestahan siinä on kyse. Henkien menetysten lisäksi raajoja ruhjoutuu ja mieliä murtuu. Sodan mielettömyyden jäljet ulottuvat kauas myös kotirintamalla. Eikä ilmiö tietenkään ole yksinomaan historiallinen.herätti ajattelemaan, miten petollisen suuri onkaan houkutus etäännyttää sodat – menneet siinä missä nykyisetkin – yksilötason ihmiskohtaloista. Oman turvallisuutensa suojasta on niin paljon helpompaa pelkistää konfliktit vain kylmiksi faktoiksi: päivämääriksi aikajanoilla, nuoliksi kartoilla ja numeroiksi taulukoissa. Tai ohittaa ne kokonaan.Yhdysvalloissa havahtuu muutenkin aika ajoin huomaamaan, miten rajoittunut oma käsitys sotaveteraaneista on. Kun on saanut kasvaa ja elää syvän rauhan aikana, vie spontaani sana-assosiaatio ajatukset vain alati harvalukuisemmiksi käyviin Linnan juhlien kunniavieraisiin.Ikäiseni suomalaisen on yllättävän vaikeaa kuvitella ympärilleen ­itseään nuorempia sotaveteraaneja. Sotaa käyvät maat tuottavat sellaisia koko ajan lisää. Kun ruokakaupan kassalla voi arkisesti lahjoittaa veteraaneille dollarin tai kaksi, eivät kohteet ole satavuotiaita.siteeratuimpia lausahduksia on neljä vuotta sitten kongressiedustajille esitetty toteamus, jonka mukaan ulkoministeriön rahoituksen leikkaaminen heijastuu suoraan tarpeena ostaa lisää ampumatarvikkeita. Kiinnostavaksi tämän diplomatian puolustuspuheenvuoron tekee sen esittäjä. Asialla ei ollut kuka tahansa rauhan­aktivisti, vaan Suomessa viime viikolla vieraillut Yhdysvaltain nykyinen puolustusministeri, Persianlahden, Afganistanin ja Irakin sodissa ansioitunut kenraali James Mattis.Eivät sodat näytä maailmasta tälläkään vuosisadalla kokonaan katoavan. Rahaa tarvitaan yhä sekä diplomatiaan että aseisiin. Pahimpaankin vaihtoehtoon on varauduttava ja sitä varten on harjoiteltava.Sodan kokeneiden yksilöllisiä kokemuksia kannattaa kuitenkin kuunnella tarkkaan. Niitä vahvempia argumentteja rauhanpyrkimysten ja valtioviisaan ulkopolitiikan puolesta tuskin löytää.