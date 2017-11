Pääkirjoitus

Paperin sopimukseen tuli harvinaisia joustokohtia

Metsäteollisuus

P

ja Paperiliitto pääsivät vihdoin viime viikon lopulla ­sopimukseen kahden seuraavan vuoden työehdoista.Itse asiassa kyse on vasta neuvottelu­tuloksesta. Paperiliiton valtuusto käsittelee neuvottelutulosta perjantaina.Paperin edellinen sopimus päättyi syyskuun lopussa. Kuutisen viikkoa töitä tehtiin vanhalla sopimuksella niin sanotun roikkopykälän turvin.Paperiliiton hallitus suosittaa yksi­mielisesti neuvottelutuloksen hyväksymistä. Valtuustossa sopimuksesta voi syntyä pulinaa.Teknologiateollisuuden sopimuksen hyväksyminen meni Teollisuusliitossa – entisessä Metalliliitossa – läpi vain muutaman äänen turvin, eikä sopimuksessa oikeastaan sovittu muuta kuin palkan­korotukset. Paperin sopimuksessa kyse on paljon enemmästä.Metsäteollisuudella oli kaksi tavoitetta yli muiden. Ensimmäinen tavoite oli päästä käyttämään tehtaan ulkopuolista työvoimaa. Tähän asti lähinnä vain huoltoseisokeissa on tehtaan porttien sisällä nähty muita kuin Paperiliittoon kuuluvia työntekijöitä.Toinen merkittävä muutos koski juhannuksen ja joulun tienoon korvauksia. Tähän asti jotkin Suomessa sijaitsevat tehtaat ovat seisoneet juhlapyhien aikaan. Silloin sellua, kartonkia ja paperia on tehty halvemmalla muualla Euroopassa. Vastedes tehtaiden pyörittäminen juhlapyhinä on hieman halvempaa niissä tehtaissa, jotka tähän asti ovat seisoneet.aperiliitto taas halusi suunnilleen yhtä pitkän sopimuksen kuin muillakin teollisuuden aloilla.Paperiliitossa pidettiin suoranaisena pottuiluna työnantajan ehdotusta, että nyt olisi sovittu vain vuoden mittainen jatkosopimus ilman kunnon palkankorotuksia.Paperiteollisuuden palkkaratkaisu vastaa aiemmin sovittuja teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden ratkaisuja.Paperin ratkaisu vahvistaa entisestään teollisuudessa muodostunutta yleistä linjaa: korotukset ovat keskimäärin vähän yli 1,5 prosenttia kumpanakin vuotena. ­Koko korotuspotista yli puolet voidaan sopia paikallisesti.