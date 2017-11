Pääkirjoitus

Vantaalla on hyvä syy pitää ääntä itsestään

Vantaa

on nykyään Suomen neljänneksi suurin kaupunki, mutta jo lähivuosina se voi nousta Tampereen ohi kolmanneksi, elleivät esimerkiksi uudet kuntaliitokset Pirkanmaalla muuta tilannetta.Helsingin ja muun maan vertailu on usein jättänyt varjoonsa Vantaan hurjan kasvuvauhdin. Erityisen kovaa meno oli 1970-luvulla, jolloin väkiluku kasvoi 70 000 asukkaalla. Kasvun kääntöpuoli on näkynyt kaupungin talousluvuissa. Velka on painanut Vantaata pitkään.Maanantaina Vantaan uudeksi kaupunginjohtajaksi valittu Ritva Viljanen (sd) pääsee kuitenkin aloittamaan myönteisemmissä tunnelmissa kuin moni edeltäjänsä. Velka on nyt paremmin hallinnassa, ja uusia asuntoja syntyy kovaa vauhtia tyydyttämään kysyntää.Erityisen vahva yhdistelmä on lento­asema ja sen kautta kulkeva kehärata. Lentokentän kupeessa sijaitseva Avia­polis on nykyisin Suomen nopeimmin kasvava työpaikka-alue.Helsinki siirtyi kuntavaalien jälkeen pormestarimalliin. Ensimmäinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) on nostanut Helsingin johdon kansallista profiilia reippaasti. Vantaalla kaupunginjohtaja on yhä virkamies, mutta varaa profiilin korottamiseen on. Ja usein myös aihetta.