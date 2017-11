Pääkirjoitus

Perusturvalla ei tule toimeen

Gini-kertoimessa

Kun

Suomalaisten tuloeroista käydään välillä vilkastakin keskustelua julkisuudessa ja edus­kunnassa. Ovatko tuloerot kasvaneet, ja pitääkö siitä olla huolissaan?Tuloeroja voidaan mitata eri tavoin, mutta yksi käytetyimmistä tavoista on niin sanottu Gini-kerroin. Jos Gini-kerroin olisi nolla, tulot jakautuisivat täysin tasan. Jos kerroin olisi yksi, suurituloisin saisi kaikki tulot. Tulonjakotilastossa Gini-kerroin esitetään desimaalien sijaan sadalla kerrottuna prosenttilukuna.Tuorein tilastotieto kertoo, että vuonna 2015 Gini-kerroin oli Suomessa 25,5 prosenttia. Se kertoo melko tasaisesta tulonjaosta ja on suunnilleen samaa luokkaa kuin muissa Pohjoismaissa.ei ole tapahtunut isoja muutoksia yli kymmeneen vuoteen, mutta aiemmin tapahtui sitäkin enemmän. Suomalaisten käytettävissä olevien tulojen erot kapenivat voimakkaasti 1960-luvun puolivälistä aina 1990-luvun lamaan asti. Gini-kerroin putosi yli 30 prosentista noin 20:een.1990-luvun laman jälkeen – Paavo Lipposen (sd) ensimmäisen ja toisen hal­lituksen aikana – tulo­erot repesivät no­peasti, ja Gini-kerroin lähenteli taas 30:tä prosenttia. Kun palkat nousivat laman jälkeen, alimpien tuloluokkien ja erityises­ti sosiaalietuuksien varassa elävien käytettävissä olevat tulot jäivät kyydistä. Tuloerojen kasvu taittui vuoden 2008 finanssikriisin myötä, kun palkkakehitys on ollut taantuma­vuosina maltillisempaa.Tuloeroja olennaisempi havainto on, että perusturvan varassa elävien köyhyys on lisääntynyt. Tämä näkyy muun muassa siten, että työmarkkina­tuella tai takuueläkkeellä elävistä yhä useampi turvautuu toimeentulotukeen. Perusturvalla ei tule toimeen.Juha Sipilän (kesk) hallitus aloitti kaksi vuotta sitten julkisen talouden kuntoon panemisen, myös sosiaalietuuksista on leikattu. Nyt kun talouskasvu on virinnyt ja palkansaajille on lähivuosina tulossa palkankorotuksia, käytettävissä olevien tulojen ero työssä käyvien ja työelämän ulkopuolella olevien välillä voi kasvaa entisestään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore raportti arvioi, että Gini-kerroin nousee jo tänä vuonna 26,2 prosenttiin.Vaikka tuloeroissa ei tulisi suurta revähdystä, poliittinen paine korjata perusturvan varassa elävien asemaa kasvaa. Oireilu näkyy ainakin hallituspuolue keskustassa, jonka kannatus on jo notkahtanut ”köyhiä kurittavan” talouspolitiikan seurauksena. Ja eduskunta­vaaleihin on aikaa enää noin puolitoista vuotta.