Translain uudistamista ei saa enää viivyttää

Juha Sipilä (kesk) on puhunut läpi hallituskautensa vaikeiden päätösten tekemisen puolesta. Tämä vaatimus ei kuitenkaan tunnu ulottuvan transihmisten ­oikeuksien parantamiseen.Useat hallituksen ministerit – kuten Annika Saarikko (kesk), Kimmo Tiilikainen (kesk) ja Sanni Grahn-Laasonen (kok) – ovat puhuneet julkisuudessa translain uudistamisen puolesta, mutta hallitus ei ole ottanut muutosta asialistalleen.Edes Suomen ihmisoikeustoimintaohjelmassa translain ongelma­kohtia ei ryhdytty ratkomaan, vaikka ­siinä itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta puhutaankin.noutamisen, pankkitilin avaamisen tai terveyspalvelujen käyttämisen kaltaiset asiat voivat muuttua hankaliksi, kun henkilöpapereihin merkitty sukupuoli ei vastaa oikeaa sukupuolta. Trans­ihmisen henkilöllisyys saatetaan kyseenalaistaa myös ulkomaanmatkalla tai opintoihin haettaessa.Transihminen joutuu jatkuvasti todistelemaan henkilöllisyyttään ja usein paljastamaan transsukupuolisuutensa ventovieraille vasten tahtoaan. Ennakkoluulot transihmisiä kohtaan voivat johtaa esimerkiksi syrjintään työmarkkinoilla sekä altistaa vihapuheelle ja väkivallalle.Niin kauan kuin nykyinen trans­laki on voimassa, sukupuolen juridinen vahvistaminen on äärimmäisen vaikeaa. Vahvistuksen saadakseen transihmisen on muun muassa todistettava, että hän on lisääntymiskyvytön. Saadakseen identiteettiään vastaavat paperit hänen pitää käydä läpi lisääntymiskyvyn poistavat hormonihoidot. Ellei sterili­teettiä saavuteta hormonihoidoilla, vaihtoehtona on sukuelinkirurgia.Transihminen joutuu siis päättämään, alistuuko hän lain vaatimukseen vai pitääkö itsellään oikeuden päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan. Monelle tämä valinta on mahdoton.edellyttää sukupuoltaan korjaavalta myös lääketieteellistä selvitystä, psykiatrin tekemää diagnoosia ja täysi-ikäisyyttä. Pitkä tutkimusjakso loukkaa transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan ja altistaa syrjinnälle. Ehdoton 18 vuoden ikäraja ei mahdollista lapsen edun yksilöllistä huomioimista.Etenkin sterilisaation vaatimus loukkaa transihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuominnut vaatimuksen transihmisten oikeuksien vastaisena. YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa Suomi sai useita suosituksia translain ­uudistamiseksi.Suomessakin lakia on vaadittu muutettavaksi. Jo kaksi vuotta sitten sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti, että suku­puolen juridisen vahvistamisen ehtoja tulee muuttaa. Kehotuksia lain ­uudistamiseen on kuultu niin hallituspuolueiden kuin oppositionkin riveistä. Viime vuonna 85 kansanedustajaa allekirjoitti Silvia Modigin (vas) lakialoitteen sterilisaatiovaatimuksen poistamisesta.Uuden translain puolestapuhujia on eniten oppositiossa, mutta asialla on kannatusta hallituspuolueissakin. Keskustan puoluekokous hyväksyi kesällä 2014 yksimielisesti aloitteen translain ­uudistamisesta.on nopeasti siirtymässä kohti lainsäädäntöä, jossa sukupuolen vahvistaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen eikä ulkopuolelta saneltuun arvioon. Hidasliikkeinen Suomi on jäämässä pahasti jälkeen. Yksikään toinen Pohjoismaa ei edellytä transihmisiltä ­lisääntymiskyvyttömyyttä.On ymmärrettävää, että poliitikkojen täytyy rauhassa punnita valintojensa seuraamukset. Translaki-uudistuksen lykkäämiselle ei kuitenkaan löydy oikeudellisia, lääketieteellisiä eikä taloudellisia perusteluja. Viivyttelyyn ei ole myöskään taloudellisia syitä: translain muuttaminen olisi yksi harvoista ihmis­oikeusteoista, joka ei maksaisi val­tiolle juuri mitään.Hallituksen ainoa perustelu asian sivuuttamiselle on ollut se, ettei translain päivittäminen kuulu hallitusohjelmaan. Ihmisoikeusloukkauksiin on kuitenkin puututtava riippumatta siitä, onko hallitus ­ymmärtänyt kirjata epäkohdan korjaamisen tavoitteekseen.On epäselvää, miksi translain ­uudistaminen on hallitukselle niin vaikeaa. Mutta niin kauan kuin ministerit välttelevät päätöksentekoa ja ummistavat silmänsä ihmis­oikeusloukkauksilta, suomalaiset transihmiset joutuvat yhä uudelleen mahdottomien valintojen äärelle.