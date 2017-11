Pääkirjoitus

Miljoonat pois pahoilta ja samat rahat heti hyville

ovat nyt esitelleet vaihtoehtobudjettejaan. Jos vain räksyttää ja vastustaa, opposi­tiopolitiikan uskottavuus on vähäistä. Jos tarjoaa vaihtoehtoja, uskottavuus on parempi.Oppositiossa tulee mieleen hyviä hankkeita, joihin olisi saatava rahaa, ja paljon kohteita, joista ei olisi pitänyt leikata. ­Silloin tulee tarve löytää näihin kohtiin rahaa. Mieluusti samalla tarjoaa tarkkaa miljoonamäärääkin, koska se lisää uskottavuuden tuntua. Silloin vaihtoehto­budjeteissa mennään kuitenkin välillä epäuskottavuuden puolelle.Sdp laskee saavansa 300 miljoonaa panemalla kuriin harmaata taloutta ja verovälttelyä. Vihreät tunnustavat löytävänsä näistä puroista vain 130 miljoonaa.Varmasti keplotteluväylissä rahaa liikkuukin. Mutta miksi juuri nuo summat? Miksi ei väittäisi pumppaavansa enemmän, kun kaivon syvyyttä ei voi tarkistaa? Ja jos tuollaiset potit ovat olleet roikkumassa hallituksen ulottuvilla, miksi se ei ole niitä yhteiseen kassaan jo napannut? Miksi edelliset hallitukset eivät reikiä tukkineet, jos se käy noin kätevästi, muutaman virkamiehen palkkaamisella?Demareiden numeroiden taustalla vaikuttaa olevan Finnwatchin selvitys ­aggressiivisesta verosuunnittelusta. Raportissa on ongelmia – aina kohteen määrittelystä päätelmiin. ”Aggressiiviseksi” tulkitaan monet aika tavanomaiset konsernin sisäiset siirrotkin.isäksi yhden toimialan – metallikaivosyritysten – tilinpäätöksestä tehtyjä tulkintoja yleistetään raportissa suoraan kattamaan kaikki Suomessa toimivat monikansalliset yritykset. 11 yrityksen arvioista päästään kertolaskulla lukemiin, joiden mukaan aggressiivinen verosuunnittelu olisi erityisen yleistä nimenomaan Suomessa.Alaviitteissä kerrotaan usein, että oletuksiin liittyy ongelmia, mutta tekstissä vakuutetaan samaan aikaan, että oletukset ovat todennäköisesti alakanttiin ja keplottelu on varmasti yleisempää.Mutta toimii se toisinkin päin. Supercell-osakkeensa myynyt japanilainen ­Kahon 3 harjoitti aggressiivista verosuunnittelua maksamalla 700 miljoonan yhteisöveronsa Suomeen, sillä Japanin yhteisöveroprosentti on paljon korkeampi.