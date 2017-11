Pääkirjoitus

Vallankaappaus ei muuksi muutu

Sotilasvallankaappaus

Zimbabwen kaltaisessa demokratian irvikuvassa on edelleen sotilasvallankaappaus. Keskiviikkona valta Zimbabwessa oli armeijalla. Vuodesta 1980 maata johtanut presidentti Robert Mugabe ja hänen vaimonsa Grace olivat ”turvassa”.Tilanne pääkaupungissa Hararessa oli uutistoimistojen mukaan rauhallinen, ­eikä asevoimien johto edes kutsunut toimiaan kaappaukseksi. Ei sitä kuitenkaan voinut muuksikaan kutsua, kun sotilaat pidättivät yöllä varsinkin Grace Mugaben avainkannattajia, ottivat yleisradioyhtiön haltuunsa ja valvoivat aamulla avainkohteita panssaroiduissa ajoneuvoissa.Zimbabwesta tulleet tiedot viittasivat siihen, että upseerit olivat vahvasti omalla asiallaan eivätkä ajamassa Zimbabwen paljon kärsineen kansan etuja.Zimbabwessa on kamppailtu pitkään siitä, kuka on 93-vuotiaan Mugaben seuraaja. Grace Mugabe, 52, on ollut suo­sikki varsinkin, kun varapresidentti Emmerson Mnangagwa sai potkut viime viikon maanantaina. Mnangagwa on itsenäisyyssodan veteraani ja etuoikeuksiaan suojelevien upseereiden suosikki.Maailman vanhimman valtionpää­miehen valta tuntuisi nyt päättyvän. Näennäisdemokratian tilalle sotilaat voivat tarjota lisää näennäisdemokratiaa.