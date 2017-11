Pääkirjoitus

Britanniassa brexit-rintamalta ei kuulu vieläkään mitään uutta, vaikka syytä olisi

ennustuksia EU-eron seurauksista kuunnelleet britit etsivät nyt myös myönteisiä merkkejä. Esimerkiksi turistit ovat yhä uskollisia Lontoon veto­voimalle.Matkailijavirralla on kuitenkin raadollinen selitys. Punnan arvo notkahti viime vuoden kansanäänestyksen jälkeen, eikä se ole palannut aiemmalle tasolleen. ­Euroalueelta tulevalle matkailijalle Britannia on nyt edullinen maa.Valuuttakurssit kertovat markkinoiden pessimistisistä odotuksista. Myös talousennustajat toistavat samaa viestiä: lähestyvät eron kielteiset vaikutukset alkavat näkyä jo ensi vuoden kasvuluvuissa.Arjessa ensimmäiset merkit näkyvät työmarkkinoilla. Moni suunnittelee lähtöä. Palvelualoille on jo vaikea saada työntekijöitä muista EU-maista. Finanssisektorilla pelätään myös työpaikkojen kaikkoavan Lontoon rahakeskuksista.Pääministeri Theresa Mayn oli tarkoitus saada viime kesäkuun ennenaikaisista vaaleista vahva selkänoja EU:n kanssa käytäviin eroneuvotteluihin, mutta tulos vain heikensi konservatiivihallitusta. ­Tilanne on kääntynyt sellaiseksi, että EU yrittää pitää Mayn hallitusta pystyssä ­eikä aja häntä vielä liian ahtaalle.Neuvottelut ovat polkeneet viime ajat paikallaan, vaikka tulosta pitäisi saada jo lähikuukausina. Britannian paras valtti on korvaus, jonka se maksaisi EU:lle.Lähes kaikki muut valtit ovatkin EU:n käsissä. EU haluaa estää sen, että Britannia poimisi rusinat pullasta ja saisi sisämarkkinoista haluamansa hyödyt ilman jäsenyyttä. Ilman sopua Britannia olisi suuri häviäjä. Kohtuullinen sopu olisi kaikkien osapuolten etu.aineet kasautuvat nyt Britannian sisällä. Viime perjantaina May ilmoitti, että Britannia eroaa EU:sta 29. maaliskuuta 2019. Parlamentti pääsee äänestämään neuvottelujen päätyttyä, mutta vaihtoehtoina ovat neuvottelutulos tai jääminen EU:n ulkopuolelle ilman sopua.Tilanne on hankalin konservatiivien ­sisällä. EU-eroa kannattaneilla tuntuu olevan epärealistinen käsitys Britannian neuvotteluasemasta. Jäsenyyden jatkoa kannattaneet taas ovat olleet vielä hiljaa. On helppo ennustaa, että Mayn asema muuttuu pian hankalasta tukalaksi.