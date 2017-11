Pääkirjoitus

Jopa kaksi miljoonaa ihmistä on unohdettu mustaan aukkoon keskelle Eurooppaa

Tähti­tieteessä

Vielä

Molemmat

musta aukko on niin tiivis kohde, ettei sen veto­voimaa pääse pakoon edes valon nopeudella. Aukko ei ole suuri, mutta iso sen ei tarvitse ollakaan voidakseen ahmaista sisäänsä ainetta suurelta alueelta.Osaksi astronomian tiedon valtavirtaa 1960-luvulla tulleet mustat aukot ovat houkutteleva vertauskuva, joka soveltuu hyvin Itä-Ukrainan separatistialueisiin. Niistä ei pääse valoa ulos, niihin ei näy sisälle ja ne ovat kokoaan suurempia uhkia ympäristölleen.Euroopan turtuminen Itä-Ukrainassa Donetskin ja Luhanskin alueilla keväästä 2014 jatkuneeseen sotaan on itsessään häpeä. Sota Venäjän edelleen tukemien separatistijoukkojen ja Ukrainan asevoimien välillä ei ole päättynyt. Se on vain unohdettu. Joka viikko kuolee sotilaiden lisäksi siviilejä, joukossa lapsia.sotatoimia vähemmälle huomiolle jää se, mitä muuta separatistialueilla on tapahtunut kolmen ja puolen vuoden aikana. Jos sota loppuisi, musta aukko voisi lakata toimimasta ja separatisti­alueille näkisi sisään. Joillekin se voi olla hyvä syy jatkaa sotaa.Ukrainassa asuva brittitoimittaja ja kustantaja Peter Dickinson kuvailee tuoreessa Atlantic Councilin julkaisemassa kirjoituksessa, miten tutkijat kerääntyvät aikanaan Donetskissa joukkohautojen partaille. Kuvitelma ei ole tuulesta temmattu, mutta ilmankin joukkohautoja separatisteilla on kätkettävää.osapuolet käyttävät sodassa aseita, joita ei enää pitäisi olla konfliktilinjalla, ja moni asia on huonosti muualla Ukrainassa. Separatistijohtajien toimintaa ei kuitenkaan valvo kukaan, ja korkeasta kuolleisuudestaan päätellen he ovat vaaraksi toisilleenkin.Sotaa koskevat päätökset tekee edelleen Venäjä. Donetskissa ja Luhanskissa niin sanottujen kansantasavaltojen johtoon nousseilla paikallisilla ryhmillä oli enemmän kokemusta väkivaltaisesta perintätoiminnasta kuin ihmisoikeuksista tai yhteiskuntarakentamisesta.Siviilitaustaisetkin johtajat ovat eri­koisia. Donetskia johtava Aleksandr Zahartšenko ilmoitti kesällä, että koko Ukraina oli romahtanut ja hän oli korvannut sen uudella valtiolla.Sodan jatkuessa separatistialueilla on asetettu yhä tiukempia esteitä ulkomaisten toimittajien ja Etyjin tarkkailijoiden liikkumiselle.Enimmillään kaksi miljoonaa ihmistä on unohdettu mustaan aukkoon keskellä Eurooppaa.