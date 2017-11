Pääkirjoitus

Republikaanien veromalli ajaisi vajeisiin ja säästöihin

Kannattaa

seurata rahaa ja ­tekoja eikä suuta, jos pohtii, keitä presidentti Donald Trump ja republikaanit pitävät lähellä sydäntään.Republikaanit tarjoavat verojen alennuksia sisältävää veropakettia, joka heidän mukaansa edistää keskiluokan ja yritysten etua.Yhdysvaltain kongressin budjettitoimisto, puolueeton ja virkavastuulla toimiva CBO laski, pitääkö tämä paikkansa ja mitä republikaanien verouudistus toteutuessaan tarkoittaisi.CBO:n mukaan ehdotus ajaisi liitto­valtion budjetin syvälle vajeisiin. Vajepotti kasvaisi vuodesta 2018 vuoteen 2027 yhteensä 1 500 miljardilla dollarilla. Jotta näin ei kävisi, tilanne olisi korjattava amerikkalaisen budjettijärjestelmän ­Paygon mukaan heti muutoksista päät­tämisen jälkeen lisäämällä tuloja. Jos ­tasapainottavia elementtejä ei keksitä ­nopeasti, liittovaltion menoja on leikattava – budjettitoimiston mukaan jo ensi vuoden osalta 136 miljardilla dollarilla.Republikaanien vastaus tuli jo. Sen mukaan vajeesta ei kannata kantaa huolta, koska verouudistus lisää nopeasti ­talouskasvua, mikä puolestaan kasvattaa verotuloja. Vaikka tähän uskoisikin, aikataulu ei täsmää. Muutoksia on Paygon mukaan tehtävä heti. Ja jos julkisia menoja leikataan äkkiä, kärsijöitä ovat aina ja maasta riippumatta tukia tarvitsevat ja vähä­varaiset.oimisto muistuttaa, että iäkkäille sairauskuluvakuutuksen tarjoavan Medicare-ohjelman maksuosuuksia ei voi lain mukaan kutistaa yli neljää prosenttiyksikköä yhden vuoden aikana. Tämä prosenttiosuus tarkoittaisi 25:tä miljardia dollaria. Moni muukin kohde on suojeltu tasapainottamisyrityksiltä.CBO epäilee, että leikkaamalla näin suurta aukkoa ei voi täyttää, vaikka miten yrittäisi. Järjestelmä voidaan ohittaa, mutta vain demokraattien tuella.Molemmille puolueille tilanne on hankala. Republikaanit ovat vuosia vaatineet velkaantumista ja vajeita kuriin. Trump haki ja sai vaaleissa tukea niiltä, joihin leikkaukset koskisivat kipeästi. Ja jos ­demokraatit suostuvat ohitukseen, he ­tulevat päästäneeksi eteenpäin rikkaita hyödyttävän uudistuksen.