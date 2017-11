Pääkirjoitus

Edes presidenttikisa ei heilauta puoluekannatuksia

Kantar TNS:llä teettämässä puoluekannatuskyselyssä kannatusmuutokset ovat huomattavasti maltillisempia kuin Ylen vas­taavassa kannatusmittauksessa, jonka ­toteutti Taloustutkimus.Neljän suosituimman puolueen järjestys on pysynyt entisellään: kokoomus on suosituin, sitten tulevat Sdp, vihreät ja keskusta. Kokoomus on menettänyt hieman kannatusta, samoin vihreät ja keskusta. Vasemmistopuolueet Sdp ja vasemmistoliitto ovat vastaavasti hieman ­lisänneet kannatustaan. Tulkinta on huomattava karkeistus, ­sillä kaikki muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin.Sdp:llä, keskustalla ja vihreillä on kuitenkin havaittavissa trendi, joka on jatkunut koko syksyn. Elokuusta lähtien Sdp:n kannatus on kasvanut runsaat puolitoista prosenttiyksikköä. Samaan aikaan vih­reiden kannatus on pienentynyt vajaat kaksi ja keskustan yli kaksi prosentti­yksikköä.Keskustan kannatus on viimeksi ollut yhtä pieni kesällä 2012, kun Juha Sipilä oli juuri aloittanut puheenjohtajana.Perussuomalaisten ja puolueesta irronneiden ­sinisten yhteenlaskettu kannatus näyttää toistaiseksi vakiintuneen kymmenen prosentin tuntumaan.Voisi kuvitella, että sinisten kannatuksessa näkyisi hieman kasvua nyt, kun puolue on päässyt puoluerekisteriin.olitiikan puheenaiheetkaan eivät ole antaneet aineksia kannatusmuutoksille. Eduskunnassa on kiistelty sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta. Hallituspuolueet ovat myös riidelleet ruokakaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajasta.Edes nurkan takana odottavat presidentinvaalit eivät ole aiheuttaneet liikettä puolueiden kannatukseen. Kokoomuskaan ei ole saanut tässä mittauksessa yli­määräistä nostetta presidentti Sauli Niinistön kansansuosiosta.Vihreidenkin kannatuksen kasvulle näyttää tulleen raja vastaan, vaikka puolueen presidenttiehdokas Pekka Haavisto on kannatuskyselyissä toiseksi suosituin – kaukana Niinistön takana mutta kuitenkin muita kilpailijoita edellä. Tosin vih­reät on mittauksissa puolueena suositumpi kuin presidenttiehdokas Haavisto.