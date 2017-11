Pääkirjoitus

Puurakentamisen kokeiluhanke osoitti asian, jonka pitäisi olla itsestään selvä

Useina vuosina

on tehty listauksia kunkin vuoden turhimmista tutkimuksista. Tässä muutamia esimerkkejä takavuosilta.”Jos teinit vain tuijottavat internetiä ja pelaavat videopelejä, heidän vartalonsa rasvaprosentti todennäköisesti kasvaa.” ”Paras tapa laihduttaa on se, että syö ­vähemmän ja liikkuu enemmän.” ”Tsunamista selviävät parhaiten ne, jotka kiiruhtavat korkeampaan maastoon.””Salaliittoteorioihin taipuvaiset ihmiset uskovat melkein mitä tahansa.” ”Mitä paremmin nukkuu, sitä paremmalta näyttää.” ”Rasistit ovat ahdasmielisiä.” ”Sateenvarjot suojelevat ultravioletti­säteilyltä.” ”Hedelmiä ja vihanneksia ­ostetaan enemmän, jos ne ovat halvempia.” ”Huumeita käyttävät kuskit ovat ­alttiita liikenneonnettomuuksille.”Uusiakin selvityksiä syntyy.Helsingin Jätkäsaareen valmistuu puukerrostalojen kokonaisuus, Wood City. Wood City on ollut Stora Enson ja ympäristöministeriön rahoittama tutkimuskohde. Tarkoitus on ollut selvittää, miten käy, jos rakentaa ilman sääsuojaa puisia kerrostaloja Suomessa.Nyt sitten sekin tiedetään, että ”puu­rakenne homehtuu, jos sitä kastellaan reippaasti ja pannaan märkänä tilaan, ­joka ei tuuletu”.