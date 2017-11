Pääkirjoitus

Myös raskas liikenne voi siirtyä sähköön, vaikka polttoaineyhtiöt toivoisivat muuta

Perinteisiä polttoaineita

jalostavien yhtiöiden viisaus on, että sähkö voi kyllä hiljalleen korvata sekä dieselin että bensiinin henkilö­autojen käyttövoimana mutta diesel jää raskaaseen liikenteeseen. Esimerkiksi Neste laskee sen varaan, että biodieselin kysyntä kestää, koska raskas liikenne tarvitsee dieseliä ja lentokoneet kerosiinia.Perjantaina sähköautojen näkyvin merkki Tesla esitteli omat versionsa ­rekan veturiksi, nupiksi. Daimler esitteli omansa jo aiemmin.Sähköakkujen voimin kulkevan Teslan rekan akku riittää yhdellä latauksella 800 kilometrin matkaan. Daimlerin matka on hieman lyhyempi. Teslan perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk kertoi, että tuotanto alkaa parin vuoden päästä ja sähkörekan hinta on pienempi kuin perinteisen rekan. Muskin mukaan itseohjaavuuden mahdollistavat järjestelmät ja valtavat akut istuvat sähkörekkaan hyvin.Teslan uuteen aluevaltaukseen voi suhtautua epäilevästi. Millä kuormalla matka on laskettu? Miten matkaan vaikuttavat maasto ja ulkolämpötila?Sähkörekkoihin on pitkä matka, mutta ei kannata syyllistyä tulevaisuutta koskevan pohdinnan perusvirheeseen. Usein lyhyen aikavälin muutosta liioitellaan ja pitkän aikavälin kehitystä aliarvioidaan.