Pääkirjoitus

Moni ei huomannut, että armeija syrjäytti kaksi Mugabea

Itsenäisyyskamppailun sankaritarinasta jo vuosia sitten julmaksi farssiksi kääntäneen Robert Mugaben ­aika Zimbabwen johdossa sai tyylilleen uskollisen loppunäytöksen viikonvaihteessa, kun 93-vuotias presidentti kieltäytyi sekavassa televisiopuheessa ymmärtämästä, että hänet on syrjäytetty.



Puheella ei oikeastaan ollut enää suurta merkitystä. Huomio on kiinnittynyt enimmäkseen väärään Mugabeen sen jälkeen, kun armeija käynnisti erikoisen, vaiheittain edenneen vallankaappauksen pääkaupungissa Hararessa varhain viime viikon keskiviikkona. Kyse ei ole Robertista vaan Gracesta.



Mikäli Robert Mugabe uskoo vielä tästä eteenpäinkin olevansa presidentti, siitä ei välttämättä ole Zimbabwelle muuta käytännön haittaa kuin presidentin kotitalouden korkeiden kustannusten yllä­pitäminen. Kun kyse oli maailman vanhimmasta valtionpäämiehestä, ilmeisin ongelma ei ollut hänen syrjäyttämisensä vaan hänen seuraajansa.



Kaappauksella syrjäytettiin presidentin puoliso, 52-vuotias Grace Mugabe, jonka nousua miehensä seuraajaksi on valmisteltu avoimesti. Grace Mugabe on maineeltaan häikäilemätön ja väkivaltainenkin. Lopulta hän käänsi kaikki Zimbabwen valtaryhmät itseään vastaan.