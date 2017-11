Pääkirjoitus

Ammattiyhdistysliikkeen syvät rivit eivät enää näytä luottavan omiin liittojohtajiinsa

olevalla liitto­kierroksella on viime päivinä tullut takapakkia. Teollisuusalojen ammattiliiton Teamin hallitus hylkäsi viime perjantaina kemian alojen neuvottelutulokset uusiksi työehto­sopimuksiksi. Hylkäys­päätökset syntyivät äänin 10–6. Alan sopimukset koskevat yli 12 000:ta työn­tekijää.Hylkäyspäätös oli nolo tapaus puheenjohtaja Heli Puuralle. Neuvotteluja työnantajien Kemianteollisuuden kanssa jatkettiin torstaina.Sivusta katsottuna Teamin neuvottelukunta saattoi tehdä joitakin virheitä, jotka ­sotivat työmarkkinaneuvottelujen tapoja vastaan – Puura ehkä kokemattomuuttaan. Hän on ollut Teamin puheenjohtaja kesästä 2015. Meneillään oleva liittokierros on ­ensimmäinen, jossa hän on päässyt tai joutunut toimimaan ilman muualta tulleita nuotteja: Puuran puheenjohtajakaudella on eletty kilpailukykysopimuksen aikaa.okeneet työmarkkinaneuvottelijat varmistavat jo etukäteen, että liiton hallituksessa ainakin enemmistö on valmis hyväksymään saavutetun neuvottelutuloksen. Lisäksi neuvottelutulos kannattaa hyväksyttää liiton päättävissä elimissä mahdollisimman pian tuloksen syntymisen jälkeen.Teamissa aikaa neuvottelutuloksen syntymisestä sen käsittelyyn liiton hallituksessa ehti kulua kaksi viikkoa. Siinä ajassa vähänkin epäluuloja herättävä neuvottelutulos revitään työmaaruokaloissa kappaleiksi.Useissa ammattiliitoissa näkyy yhä ay-aktiivien puoluekantaisuus. Niin myös ­Teamissa. Kaikki neljä vasemmistoliittolaista hallituksen jäsentä olivat hylkäämässä sosiaalidemokraatti Puuran tekemän neuvottelutuloksen. Mutta oli neuvottelutuloksen hylkääjissä demareitakin.Tiukoille sopimuksen hyväksyminen meni Teollisuusliitossakin – entisessä Metalliliitossa. Sopimuksen puolesta äänesti 29 valtuutettua ja vastaan 22 valtuutettua. Kaksi äänesti tyhjää.Tulos oli hivenen yllättävä, kun ottaa huomioon, että liiton suuri neuvottelukunta suositti yksimielisesti neuvottelutuloksen hyväksymistä.Pahaa mieltä liiton rivijäsenissä aiheutti lisäksi puheenjohtaja Riku Aallolle syksyllä annettu palkankorotus: 5 000 euroa, yli 50 prosentin korotus entiseen palkkaan. Kateutta lisäävät Aallon luottamustehtävistä saamat palkkiot.Siinä ei auttanut selittää, että Aalto on ollut moneen muuhun ammattiyhdistys­pomoon verrattuna palkkakuopassa tai että Aallon vastuut kasvavat vuodenvaihteessa, kun Team ja Puuliitto sulautuvat Teollisuusliittoon.Yhdistyneestä liitosta tulee vajaalla 230 000 jäsenellä yksi suurimmista, samaa luokkaa kahden muun SAK:laisen liiton – Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n ja Palvelualojen ammattiliitto Pamin – kanssa.aikuttaa siltä, että ammattiyhdistysliikkeen syvät rivit eivät enää luota omiin johtajiinsa. Oman liiton johtoa ei enää lueta ”meihin” vaan ”niihin”, ”her­roihin”.Rivijäsenten mielissä jylläävät karvaat kokemukset niin sanotusta kilpailukykysopimuksesta: kaikkien vuosityöaikaa – teoriassa – pidennettiin ilman lisäpalkkaa. Monta vuotta on eletty mitättömillä, vain hiukan yli nollan palkankorotuksilla.Nyt kun talous osoittaa pysyvän ja jopa kiihtyvän kasvun merkkejä, liittojohtajien on vaikea pitää rivijäsenten toiveet aisoissa.