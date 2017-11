Pääkirjoitus

Jos on jo lääkkeet, kyllä siihen sairauskin keksitään

poliitikot tarjoavat lääkkeitä yhteiskunnan vaivoihin, he varmistavat toisinaan lääkityksen osumisen keksimällä sairauden.Eduskunta keskusteli keskiviikkona hallituksen EU-politiikasta. Muutamissa puheenvuoroissa kerrottiin, miten EU:n toimintaa pitäisi kehittää, jotta koko ajan vähenevä luottamus unionia kohtaan korjautuisi. Esimerkiksi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki tarjosi tekemänsä diagnoosin jälkeen lääkkeitään.Mutta kun se luottamus unionia kohtaan on jo jonkin aikaa kasvanut.Tutkimuslaitos Pew kertoi kesäkuussa, että käsitys unionista muuttui Britannian brexit-äänestyksen jälkeen yleisesti myönteisemmäksi – jopa Britanniassa.Sekä kesäkuussa että elokuussa julkistettujen eurobarometrien tulokset ovat samanlaisia. Eurooppalaisten luottamus EU-instituutioihin ja unionin tulevaisuuteen on vahvistunut. Erityisen myönteinen käsitys unionin asukkailla on yhteisvaluutasta. Käsitys on valoi­sampi kuin koskaan.Väite EU-luottamuksen katoamisesta muistuttaa väitettä tuloerojen kasvusta. Monet poliitikot kertovat, millaista talouspolitiikkaa Suomessa pitäisi tehdä, jotta tuloerojen kasvu katkeaisi. Mutta kun ne erot eivät ole kasvaneet.duskunnan tietopalvelu laski taannoin, millaisia tulonjako­vaikutuksia on Juha Sipilän (kesk) hallituksen tekemillä linjauksilla on. Lopputulos oli, että ne voivat kasvattaa tuloeroja.Laskelma oli kuitenkin staattinen: siinä ei otettu huomioon muita mahdollisia ­tilanteeseen vaikuttavia seikkoja eikä tietenkään tulevaisuutta. Laskelmaa heiluttavat todellisessa elämässä esimerkiksi suhdannekäänteet, työllisyyden kehitys ja vaikkapa tulevat veroratkaisut.Oikea tulkinta tietopalvelun työstä on, että Sipilän hallituksen ratkaisut saat­tavat tulevaisuudessa edistää tuloerojen kasvua, jos mikään ei muutu. Hyvä ­tulkinta on myös se, että näitä ratkaisuja tehtäessä ei ole varottu tuloerojen ­kasvua.Luottamus unioniin kannattaa säilyttää, eikä tuloeroja pidä päästää repeämään. Mutta jos haluaa tarjota täsmälääkkeitä, diagnoosin tulisi olla tarkka.