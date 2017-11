Pääkirjoitus

Antibiootteja on käytettävä entistä vastuullisemmin

kyky vastustaa antibiootteja on kasvanut huolestuttavasti. Maailman terveysjärjestö WHO pitää kehitystä nyt jo yhtenä vakavimmista maailmanlaajuisista terveysuhista.WHO:n arvion mukaan maailmassa kuolee vuosittain jo 700 000 ihmistä antibioottien heikentyneen tehon vuoksi. Vuonna 2050 kuolleiden määrä voi nousta jo kymmeneen miljoonaan.Monissa maissa antibioottien käyttö on vapaata, eikä torjuntatoimiin ole kiinnitetty huomiota. Mitä enemmän anti­biootteja käytetään, sitä suurempi on vastustuskykyisten bakteerien lisääntymisen riski.Antibiootit ovat yksi modernin lääketieteen peruspilareista. Ilman antibiootteja syöpähoitoja olisi vaikea antaa ja elinsiirrot kävisivät mahdottomiksi.Jos vastustuskykyisten bakteerien määrä kasvaa, tähän asti varsin helposti hoidettavissa olleet sairaudet ja vammat voivat muuttua tappaviksi. Esimerkiksi virtsatietulehdukset pitäisi hoitaa sairaalassa, mikä olisi kestämätön tilanne nykyiselle terveydenhoitojärjestelmälle.Suomessa tilanne on edelleen hyvä, mutta uhka on täälläkin otettava vaka­vasti. Hyvää tilannetta tukee se, että Suomessa tuotantoeläimille annetaan anti­biootteja vain eläinlääkärin määräyksestä. Vastustuskykyiset bakteerit liikkuvat kuitenkin tehokkaasti muun muassa matkailijoiden mukana.ärkein torjuntakeino on välttää turhia antibioottikuureja ja syödä lääkärin määräämät kuurit loppuun. Antibiootit tehoavat vain bakteeritulehduksiin. Tavallinen viruksen aiheuttama flunssa hoituu levolla. ­Infektioiden ehkäisyyn kannattaa myös panostaa muun muassa pesemällä käsiä ja huolehtimalla siitä, että kaikki tarjolla olevat rokotesuojat ovat kunnossa.Ongelman torjumisessa jokaisen käytöksellä on merkitystä. Moni potilas saattaa jääräpäisesti vaatia itselleen anti­bioottikuuria, vaikka siitä ei olisi mitään lääketieteellistä hyötyä. Siksi useat alan toimijat ovat aloittaneet netissä Lupaus-kampanjan. Se haastaa sekä kansalaiset että päättäjät ja terveydenhoidon ammattilaiset lupautumaan vastuulliseen anti­bioottien käyttöön.