Pääkirjoitus

Ruotsi käy ankaraa keskustelua ahdisteluväitteistä, Suomi ei

Lokakuun

alkupuolella Yhdysvalloissa julki tulleet syytökset elo­kuvamoguli Harvey Weinsteinin vuosia harjoittamasta seksuaalisesta ahdistelusta käynnistivät vastaavia paljastuksia useissa maailmankolkissa. Missään muualla kampanja sek­suaalista ahdistelua vastaan ei kuitenkaan ole ollut yhtä voimakas kuin Ruotsissa.Syytökset seksuaalisesta vallankäytöstä ja ahdistelusta ovat jo ravistelleet Ruotsissa niin tiedotusvälineitä ja taiteita kuin politiikkaa ja yritysmaailmaakin.Tällä viikolla kohteena on ollut yksi Ruotsin arvostetuimmista instituutioista, Ruotsin Akatemia. Torstaina akatemia tiedotti katkaisevansa seksuaalisen ahdistelun vuoksi kaiken yhteistyön ”kulttuurihahmoksi” tiedotusvälineissä nimetyn vaikuttajan kanssa.Vaikeneminen ahdistelusta ei ole noussut Suomessa lähimainkaan samanlaisen julkisen arvosteluvyöryn kohteeksi kuin Ruotsissa. On vaikea uskoa, että Suo­messa ahdistelua olisi lähtökohtaisesti vähemmän kuin Ruotsissa. Keskustelukulttuureissa sen sijaan on eroja.Ruotsi ansaitsee arvostusta valmiudesta selvittää tätä vallankäytön vääristymää perusteellisesti. Samalla on tärkeää, että kiivaassakin keskustelussa sekä uhrien että syytettyjen oikeudet toteutuvat.