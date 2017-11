Pääkirjoitus

Hesarista et saa ahdasta kuplaa vaikka yrittäisit

Yleisradion

HS julkaisi

Kun

toimittaja teki viime vuonna kokeen: mitä tapahtuu, jos alkaa peukuttaa Facebookissa vain rasistista ja ulkomaalaisvastaista sisältöä.Parissa päivässä Facebook oppi koe­kaniinin mieltymykset. Facebook alkoi suositella etupäässä ulkomaalaisvastaista sisältöä: rasistista, väkivaltaista, syrjivää ja valheellista.Tällaista kehää pelkäämme, kun pelkäämme sosiaalisen median kuplaa: omat valintamme alkavat ajaa maailmaa entistä pienemmäksi, emmekä näe toisia näkökulmia.tällä viikolla uuden mobiilisovelluksen. Siinä on etusivun rinnalle luotu toiseksi näkymäksi uusi Sinulle-osio, joka suosittelee käyttäjää kiinnostavia sisältöjä.Sinulle-osiossa artikkelin kiinnostavuuden määrittelee ensisijaisesti HS:n toimitus. Toimituksen laatimaa tärkeysjärjestystä muokataan sen mukaan, mikä käyttäjää kiinnostaa. Tämän päättelemme aiemmin luettujen osastojen, seurattujen aiheiden ja edellisen käynnin perusteella.Monet lukijat ovat aiheellisesti kysyneet, luommeko kuplia, kun ryhdymme suosittelemaan. Päinvastoin: pyrimme rikkomaan niitä. Algoritmi on minun ja muutaman kollegani kouluttama. Pyrkimyksemme oli tehdä siitä monipuolisesti ja laajasti sisältöä suositteleva.HS:n ja Facebookin suosittelua vertailee, niissä on muutamia olennaisia eroja. Facebook suosittelee periaatteessa koko internetin sisältöä. Sen järjestelmät kaivavat kivenkolostakin valheellisimmat ja vastenmielisimmät tekstit – jos se epäilee käyttäjän olevan niistä kiinnos­tunut. HS suosittelee vain Hesarin jut­tuja. Jokainen teksti pyrkii tasapuolisuuteen ja ottamaan erilaiset näkökulmat huo­mioon. Kaiken pitää olla laadukasta ja totta.Facebook välttelee aktiivisesti ottamasta vastuuta mistään. Valheellista sisältöä ei saa korjattua, vaikka siihen olisi painavatkin perusteet. HS ottaa vastuun kaikesta suosittelemastaan sisällöstä ja korjaa virheet aina. Facebookissa on mahdollista luoda itselleen kupla, ja siihen menee pari päivää.Hesarin sisältöjä lukemalla voi ärsyyntyä aina välillä itselle vieraista mieli­piteistä – oikeistolaisista, vasemmistolaisista, konservatiivisista tai liberaaleista. Silti voi olla aina varma, että tekstit ovat punnittuja ja tarkastettuja. Hesarin suosituksista ei saa ahdasta kuplaa, vaikka kuinka yrittäisi.