Eriarvoisuudesta on syytä käydä keskustelua

Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät perjantaina välikysymyksen hallituksen päätösten vaikutuksista kansalaisten eriarvoistumiseen.Välikysymyksen tekijät ovat huolissaan lapsiperheiden, työttömien, opiskelijoiden ja eläkeläisten asemasta ja taloudellisesta toimeentulosta. Juha Sipilän (kesk) hallitus on jäädyttänyt sosiaalietuuksien indeksikorotuksia. Ryhmien asemaan vaikuttaa myös yleinen talouskehitys, ­joka on vasta hiljattain päässyt vauhtiin.Suurin köyhyysriski on työttömyys ja työllisyyden parantaminen siis tehokkainta sosiaalipolitiikkaa. Sairauden tai muun syyn vuoksi pysyvästi työelämän ulkopuolella oleville on myös turvattava toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä.Välikysymykset ovat hyvä tilaisuus ­käydä keskustelua. Eriarvoistuminen on ­ilmiö, josta ihmiset ovat huolissaan ­puoluerajoista riippumatta. Hallituksen ja opposition edustajilla on luultavasti hyvin erilaiset käsitykset siitä, mitkä ovat oikeat keinot eriarvoistumisen torjuntaan ja mitä päätöksistä seuraa.Välikysymyksen ajankohdalla on myös merkitystä. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus vahvistaa yhteiskunnallista vakautta, joka on yksi satavuotiaan Suomen keskeisistä saavutuksista.