Huippu-urheilu on järjetöntä

huippu-urheilua alkaa ajatella normaali­elämän kriteereillä, kuten hyvinvoinnin, terveyden, virikkeellisen toi­minnan tai kohtuullisen toimeentulon näkökulmasta, herää kysymys: mitä mieltä siinä kaikessa on?Joissakin lajeissa osa huipuista tienaa omaisuuksia eikä kaikki aika mene ­harjoitteluun, mutta ei sekään ihan tästä maailmasta ole. Teet läjän maaleja ja saat rahaa loppuelämän tarpeisiin – ihan normimeininkiä? Ei ehkä.Ei nyt puututa tämän enempää patriklaineisiin ja laurimark­kasiin. Järjetöntä touhua se silti on.sen sijaan esimerkiksi kaikki suomalaiset kestävyyslajien huippu-urheilijat. Ja kaupan päälle muut yksilölajien edustajat, joiden harjoittelu vaatii kurinalaisuutta ja yksinäistä rääkkiä.Elämä ei ole muuta kuin harjoittelua, harjoittelua ja muuta säännöllistä, tarkoin suunniteltua toimintaa. Homma on niin järjetöntä, että sitä on sivustaseuraajan aika vaikea ymmärtää. Palkintona voi olla silloin tällöin jokin mitali, mutta usein ei sitäkään. Kaiken lisäksi huippu-urheilija on suurennuslasin alla vähän joka suunnalta: yleisön, valmentajan, lajiliiton, median. . . Ihan järjetöntä.Koko touhun karuus käy hyvin ilmi muun muassa Urheilu-Suomi-dokumenttisarjan avausjaksossa, jonka voi katsoa Yle Areenassa.Vaikka avausjaksosta ovat nousseet esiin erityisesti Jani Sievisen ja Kalle Palanderin valmennuksen lisäkertoimet eli isä valmentajana, pysäyttävin oli taitoluistelija Kiira Korpi: ei hän oikeastaan edes pitänyt itseään luonteeltaan yksilöurheilijana. Silti hän treenasi vuosikaudet, kunnes yhtenä aamuna oivalsi järjettömyyden ja päätti jättää harjoitukset väliin. Huippu-urheilu loppui siihen.Korven onneksi hänen lajinsa on taitoluistelu, jossa uraa on tarjolla huippu-urheilun jälkeenkin. Moukarinheittäjällä voisi olla samassa tilanteessa tiukempaa.on vaikea löytää myöskään huippu-urheiluseuroista. Esimerkistä käy Helsingin Jokerit. KHL-seurana joukkue tahkoaa valtavia tappioita eikä tule koskaan tuottamaan voittoa. On siis joku tai jotkut, joilla on ylimääräistä rahaa, ja näin tarjotaan huvituksia kansalle. Ehkä ei niin järjetöntä? On se silti.Kaikesta huolimatta tai juuri siksi huippu-urheilu on myös kiehtovaa. Aika usein on syytä heittää aivot nurkkaan huippu-urheiluun liittyvän järjettömyyden vuoksi, mutta tietty kunnioitus nousee myös pintaan. Järjetöntä sekin on.