Pääkirjoitus

Digiaikana hallinnon kanssa asioinnista pitää tulla koko ajan helpompaa

Hallitus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

V

D

antoi eduskunnalle viime viikolla esityksen uudesta tieliikennelaista. Laki on monessa mielessä poikkeuksellinen. Se antaa tarkkoja toimintaohjeita jokaiselle tiellä liikkuvalle. Pykälien pitää olla niin yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä, ettei esimerkiksi työmatkalaiselle jää epäselväksi, miten hänen pitää päivittäin toimia tutussa risteyksessä.Useimmat muut lait ohjaavat ammattilaisia tai koskettavat ­ihmisten elämää vain harvakseltaan. Tuskin moni suomalainen kiinnittää huomiota ­siihen, että arvonlisäverolakiin esitetyn muutoksen jälkeen ”yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä olisi kiinteistön käyttöoikeudesta aiheutuvan arvonlisävero­kustannuksen osalta kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa tasa­vertaisessa asemassa”, kuten hallitus perustelee tuoretta esitystään.Tavallisen kansalaisen näkökulmasta on tärkeää, että hänelle selitetään, miten ­lakien mukaan pitäisi kussakin tapauksessa menetellä. Voiko jonkin kulun vähentää verotuksessa? Millaiset luvat tarvitaan remonttiin? Minne voi valittaa, jos on mielestään saanut väärän päätöksen viranomaiselta?Hyvin usein kyse on käytetystä kielestä. Kun yksittäinen kansalainen asioi ­virkakoneiston kanssa, hän tuntee pykälät ja hallintorajat paljon huonommin kuin hallintoa edustava ihminen. Jos käytetty kieli vain korostaa eroa osapuolten tiedoissa, kokemus asioinnista muodostuu ikäväksi. Pahimmillaan kielikynnys vaikuttaa myös lopputulokseen.ajaat kymmenen vuotta sitten Vaasan yliopisto teki kyselyn, jossa suomalai­silta kysyttiin mielipiteitä hyvän hal­linnon periaatteiden toteutumisesta. Vastauksissa toivottiin parannusta käytettyyn kieleen, saatuun neuvontaan ja päätösten ymmärrettävyyteen.Aikojen muuttumista kuvaa se, että vielä viime vuosikymmenellä keskeisiä kysymyksiä olivat ­lomakkeiden saatavuus ja selkeys. Lomakebyro­kratiaan hallinnon muuttuminen sähköiseksi on jo nyt tuonut helpotusta.Muutoksen huomaa vaikkapa verotuksesta. Kuumeisesta veroilmoitusten täyttämisestä on siirrytty joustavampaan omien tietojen ilmoittamiseen. Osa luvuista kertyy automaattisesti. Prosessi on vuorovaikutteinen: verottaja tekee ehdotuksen, jota voi täydentää. Sähköisessä veroilmoituksessa on apuna laskureita ja selventäviä täyttö­ohjeita. Järjestelmä laskee luvut yhteen ja huomauttaa mahdollisista virheistä.igiaikana hallinnossa asioinnin helppous ei synny enää pelkästä kielestä. ­Sujuvuutta lisää, että asioitaan hoitavan ei tarvitse miettiä hallinnon rajoja ja että järjestelmät auttavat ja neuvovat häntä. Viranomaisilla jo valmiiksi ­olevaa tietoa ei tarvitse haravoida kasaan eikä kopioida paikasta toiseen.Taustalla digitalisointi tietenkin myös lisää hallinnon tuottavuutta. Toivottavasti ­rutiinien karsinta antaa lisää tilaa henkilökohtaiselle neuvonnalle ja digitaidoiltaan heikoimpien ihmisten tukemiselle.Riittävää uudistumista ei ole se, että paperilomakkeita muutetaan sähköiseen ­muotoon. Pitää katsoa, voidaanko ainakin osa asioista tehdä tekniikan kehittyessä ­toisella, entistä parem­malla ja helpommalla tavalla. Joitakin asioita voidaan jopa jättää tekemättä.Hyvä tavoite on, että digitekniikka tekisi asiointikokemuksesta inhimillisemmän.