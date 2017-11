Pääkirjoitus

Saksaan voi tulla hallitus, jota on yhä vaikeampi sanoa suureksi koalitioksi

Saksasta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

tuli viime syyskuun liittopäivävaaleissa entistä eurooppalaisempi maa. Sen puoluekenttä on nyt niin pirstoutunut, että enemmistöhallituksen muodostaminen on hankalaa.Kun kristillisdemokraattien ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CDU:n ja CSU:n hallitushanke vihreiden ja vapaiden demokraattien kanssa kariutui, vaihtoehdot alkoivat käydä vähiin. Vähemmistöhallitus tai nopeat uusintavaalit olisivat olleet uusi kokemus liittotasavallan historiassa.Nyt yritetään kuitenkin suurta ­koa­litiota, kristillisdemokraattien ja so­siaa­li­demokraattisen SPD:n yhteishallitusta. Tästä hallituspohjasta on kokemusta viime vaalikaudelta. Yhteistyön jatkoa vastustaneen SPD:n ehdottoman kannan kääntämistä helpotti liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin väliintulo.Sekä CDU että SPD menettivät kannatustaan syyskuun vaaleissa. Se vähensi halua yhteistyöhön. Loppuviikosta julkistettiin kuitenkin kysely, jonka mukaan uusintavaalien jälkeen puolueilla ei olisi edes yhdessä enemmistöä liittopäivillä.Historiallinen tulos säikäytti puolueet ja saattoi ratkaista hallituspohjan jatkon.Ensimmäisellä suuren koalition hallituksella vuonna 1966 oli takanaan liki 90 prosenttia liittopäivien edustajista.