Pääkirjoitus

Kokoomus on nyt muiden puolueiden maalitauluna

suo­sikki kokoomus näyttää päätyneen muiden puolueiden maalitauluksi, mikä on ­ymmärrettävää. Valtiovarain­ministeripuolueen ovat ottaneet tähtäimeensä sekä hallituskumppani keskusta että oppositiopuolue vihreät.Juha Sipilän (kesk) porvarihallitusta syytetään liian oikeistolaisesta politiikasta. Jopa pääministeripuolue keskustan kenttäväen edustajat, puoluevaltuuston jäsenet, ovat osin pettyneet hallituksen toimintaan.Keskusta piti puoluevaltuustonsa kokouksen viime viikon lopulla Joensuussa. Kokouksen alla keskustalainen Suomenmaa julkaisi tekemänsä kyselyn, jossa ­jopa 59 prosenttia vastanneista puoluevaltuuston jäsenistä piti Sipilän halli­tuksen politiikkaa liian oikeistolaisena. Keväällä vastaavassa kyselyssä tätä mieltä oli vain 30 prosenttia vastanneista.Keskustan kenttäväen mielestä kokoomus määrää tahdin ja suunnan, ei pää­ministeripuolue keskusta. Arvostelijoiden mukaan hallitus on säästöpäätök­sillään kurjistanut köyhien asemaa. ­Arvostelua herättää myös hallituksen ­sote-kiista, viime vaiheessa julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen välinen työn­jako.Keskusta on saanut karvaita koke­muksia aiemmistakin porvarihallituksista. Oikeistolainen leima näyttää tarttuvan myös keskustaan, kun puolue on kokoomuksen kanssa samassa kyydissä.Hallituksen alkuvaiheessa kehutusta ideologisesta yhdenmukaisuudesta ei tunnu olevan enää mitään jäljellä. Nyt ­arvuutellaan jo, kuinka pian presidentinvaalien jälkeen hallitus alkaa murentua.yös vihreät on taas löytänyt oppositiopolitiikkansa kohteeksi kokoomuksen.Touko Aalto halusi puheenjohtajakautensa alussa olla kaikkien ­kaveri, jotta puolue varmasti mahtuu mukaan seuraavaan hallitukseen. Nyt Aalto on palannut oppositiopoliitikon rooliin. Puolueen varjobudjettia esitellessään hänkin piti hallituksen talouslinjaa puhtaasti kokoomuslaisena.Vaihtoehtobudjetissaan vihreät panostaisivat koulutukseen. Vihreät ja kokoomus kilpailevat nimenomaan koulutetun kaupunkiväestön äänistä.