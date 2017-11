Pääkirjoitus

Britannian ja EU:n maaraja voi vielä kaataa hallituksia

Vuosikymmeniä

jatkuneen verisen konfliktin onnistunut sovittelu auttoi lopettamaan poliittisen väkivallan Pohjois-Irlannissa vuonna 1998. Sovinto myös avasi ­Irlannin tasavallan ja Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin rajan. Nyt raja on yhtä huomaamaton kuin useimmat muut EU-maiden rajat mante­reella. Vapaa liikkuminen rajan yli on sekä taloudellisesti että poliittisesti tärkeää.Saavutus on uhattuna neuvotteluissa Britannian EU-eron ehdoista. Rajan tulevaisuudesta on tullut koko EU:n asia, ja kiista voi vielä kaataa sekä Britannian ­että Irlannin heikot hallitukset. Myös Pohjois-Irlannin hallinnon pian vuodeksi lamaannuttanut kriisi uhkaa pahentua.Kaiken kukkuraksi Irlannin keskusta­oikeistolaisen Fine Gael -puolueen vähemmistöhallitus voi kaatua jo tänään tiistaina täysin erilliseen sisäpoliittiseen kiistaan poliisin tutkintamenetelmistä.Hallituskriisin jatkosta riippumatta ­Irlanti vaatii tiukasti Britannialta kirjallista sitoumusta sisämarkkinajärjestelyjen jatkumisesta Pohjois-Irlannin vastaisella rajalla Britannian EU-eron jälkeen.Ratkaisuja pitäisi syntyä jo EU:n huippukokouksessa 14.–15. joulukuuta. Samalla hiotaan sopua myös Britannialta perittävän erokorvauksen suuruudesta sekä Britannian ja EU-maiden kansalaisten oikeuksista toistensa alueilla.Irlanti voi yksittäisen EU-maan ve­to-oikeudella estää brexit-neuvottelujen etenemisen seuraavaan vaiheeseen.ääministeri Theresa May on vakuutellut, että rajakysymyksessä haetaan ratkaisuja. Hänen omassa konservatiivipuo­lueessaan tiukka leiri torjuu kuitenkin sen ajatuksen, että EU-erossa Pohjois-Irlannilla olisi eri säännöt kuin muulla Britannialla.Mayn vähemmistöhallitusta tukeva Pohjois-Irlannin kovan linjan unionistipuolue DUP vuorostaan vastustaa kaikkia toimia, jotka vahvistaisivat maakunnan suhdetta Irlannin tasavaltaan Britannian kustannuksella.Ongelma ratkeaa, mikäli neuvotteluissa sovitaan Britannian tullijärjestelyistä EU-eron jälkeen. mutta parhaassakin tapauksessa siihen menee aikaa. Sillä välin Pohjois-Irlannissa voidaan kääntää kelloa vuosikymmeniä taaksepäin.