Pääkirjoitus

Sähkö tulee uudella tavalla muotiin lämmittämisessä

Keskustelu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

T

suomalaisesta energiapolitiikasta on perinteisesti pyörinyt tuotannon ympärillä. Rakennetaanko ydinvoimala, valjastetaanko koski, pystytetäänkö tuulivoimala vai käytetäänkö metsää?Väittelyt ovat vieneet huomiota yhdeltä visaiselta ongelmalta: tuotantoa ja ­kulutusta on vaikea sovittaa yhteen. Ydinvoimala jauhaa samalla teholla säistä ja vuodenajoista riippumatta, mutta kun on pakkasta, kaikkien asuntoja pitää lämmittää samaan aikaan.Ongelma näkyy hyvin jouluna, kun ­lähes joka kodissa paistetaan yhtä aikaa kinkkua tai lämmitetään sähkösaunaa. Sähkön riittävyys on tuottajan murhe.Siksi Suomella on paljon voitettavaa älykkäiden energiamarkkinoiden kehittämisessä. Asiaa pohtinut Aalto-yliopiston ja Sitran yhteinen Murrosareena julkisti tiistaina työnsä tulokset.Toimenpide-ehdotuksista huomaa, että sähkö on tulossa taas muotiin lämmitysratkaisuissa. Kyse ei kuitenkaan ole vanhanaikaisesta suorasta sähkölämmityksestä vaan ”lämpösektorin merkittävästä sähköistämisestä”.Sähkönsiirtoon on valmiit standardit, sähköllä toimivia laitteita on helppo etäohjata automaattisesti, ja sähkömarkkinat toimivat jo kohtalaisen hyvin.Esimerkiksi omakotitalojen varaavaa sähkölämmitystä voi jatkossa käyttää ­kulutushuippuja tasaavana energiavarastona. Sitä kutsutaan kysyntäjoustoksi.Kyse on isoista luvuista. Raportin mukaan kerros- ja pientaloilta ja muilta pienkuluttajilta voidaan vuoteen 2030 mennessä tuoda kysyntäjouston piiriin tehontarvetta jopa tuhat megawattia.Saman verran uutta potentiaalia on teollisuuden suurkuluttajilla. Vertailun vuoksi: yhden ydinvoimalaitosyksikön ­teho Loviisassa on noin 500 megawattia.ulevaisuuden energiapolitiikka ei ole pelkkää tuotantomuotojen keskinäistä kisaa, vaan keskeisiä tekijöitä ovat reaaliaikainen tiedonkulku ja toimivat markkinat.On tärkeää, että tavallinen kuluttaja pystyy osallistumaan energiapolitiikan kestävään muutokseen siten, että osallistuminen tuntuu helpolta, koettu laatu pysyy vähintään ennallaan ja kuluttaja saa osan taloudellisesta hyödystä.