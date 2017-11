Pääkirjoitus

Pyytämättä ja yllätyksenä tuleva suunnitelma tunnelista Tallinnaan askarruttaa EU:ta

Rovion rakentajan ­Peter Vesterbackan suunnitelma Tallinnan ja Helsingin vä­lisestä tunnelista vaikuttaisi päällisin puolin joululahjalta Euroopan unionille.EU on vuosia jauhanut eteenpäin päätöksiä, joilla rakennettaisiin kattavaa ­eurooppalaista liikenneverkostoa. Verkosto säästäisi liikkujilta ja liikutettavilta aikaa ja energiaa. Energian säästäminen tarkoittaa liikkumisen päästöjen pienen­tymistä. Edistys on kuitenkin hidasta: ­rahaa puuttuu ja maiden koordinaatio on kitkaista.Tallinna–Helsinki-tunneli olisi yhden EU-runkoverkon eli ten-t:n osa. Reitti on nimeltään ”Pohjanmeri–Baltia".Eurooppaa ristiin rastiin halkovaa yhdeksää runkoverkkoa on suunniteltu sitkeästi vuosia. Tallinnan-tunnelin pohdintaan ja tutkimiseen on osoitettu rahaa, mutta tämäkin hanke etenee hitaan arvokkaasti, mikä ehkä unionille sopiikin.Sitten tulee suomalainen miljonääri, joka kertoo tekevänsä sen tunnelin, hoitavansa rahoituksen – osittain kiinalaisin varoin – ja lupaa töiden alkavan ihan kohta. Olipa hanke uskottava tai ei, voisi kuvitella, ­että EU:ssa iloittaisiin: yksi huoli vähemmän, jos tämä etenee.Mutta ei. EU ei ole erityisen hyvä ottamaan vastaan uusia ideoita, jotka muuttaisivat sitä, mikä on joskus sovittu. Ja on muutakin. Vironkaan mielestä tunneli pohjoiseen ei ole ihan ykkösidea.un EU-komissiossa liikenneasioista vastaavalta komissaarilta Violeta Bulcilta kysyy Vesterbackan tunnelista, hän alkaakin pohtia EU-tunnelia. Viron liikenneministeriössä Vesterbackan idea vaikuttaa erittäin huonosti tunnetulta.Viro ja komissio ovat siitä yhtä mieltä, että Virosta etelään lähtevä raideyhteys Rail Baltica olisi saatava valmiiksi ennen tunnelia. Etelä vaikuttaa olevan Virolle kiinnostavampi suunta, joten huomio halutaan ohjata rataan.Myös Vesterbackan rahoitusmalli tuntuu olevan kiusallinen. Bulc vastaa, että kyllä kiinalainen raha kelpaa, mutta. . .Komissio on puuhastellut muutamien jäsenmaiden kritiikistä piittaamatta mallia, jossa komissio ja jäsenmaat voisivat ottaa lähempään tarkasteluun toisiin EU-maihin tehtäviä kiinalaisia investointeja.