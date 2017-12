Pääkirjoitus

Hallitus ei tee suurta mullistusta perhevapaisiin

Hallitus

aikoo linjata joulukuun aikana, miten perhevapaita aiotaan uudistaa. Uudistamisen tarve on ilmeinen useistakin syistä.Hallitus tarttui tehtävään syksyn budjettiriihessä ennen kaikkea työllisyyden näkökulmasta. Koska hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta uhkaa ­jäädä saavuttamatta, myös pienten lasten äitejä halutaan enemmän palkkatöihin.Perhevapaissa on kuitenkin ensisijaisesti kyse perhepolitiikasta: miten perheitä tuetaan ja millaista lapsuutta suomalaisille lapsille halutaan rakentaa. ­Samalla perhevapaauudistukselta odotetaan parannuksia naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon sekä kaikkien lasten ­oikeuteen saada varhaiskasvatusta.Kun kaikki nämä vahvasti arvopohjaan linkittyvät kysymykset nostetaan pöy­dälle, hallituspuolueiden ideologiset erot ­tulevat esiin ja uudistuksen liikkumavara kapenee.Hallitus on lisäksi jo sopinut, että kotihoidon tuen kestoa ei rajata nykyisestä. Samalla perhevapaauudistus pitäisi tehdä niin, ettei siitä tule lisää rasitusta julkiseen talouteen. Kotihoidon tuen vai­kutuksista naisten työllisyyteen on osin ristiriitaisia näkemyksiä. Kysymys jakaa myös päähallituspuolueita keskustaa ja kokoomusta. Keskusta ei usko, että kotihoidon tuen ra­jaaminen vaikuttaisi merkittävästi työllisyysasteeseen. Kokoomus on eri mieltä.Ennakkoasetelmista voi jo päätellä, ­että perhevapaisiin tuskin on luvassa suuria muutoksia.Kotihoidon tuen osalta muutos voisi koskea hoitorahan porrastamista hoitovapaan keston mukaan. Säästyvät rahat voisi käyttää varhaiskasvatukseen, jossa lapsimäärät ehkä kasvaisivat.un hallitus ei ole valmis käyttämään perhevapaisiin enempää rahaa, ratkaisun avaimet siirtyvät työmarkkinajärjestöille.Nykyisin isät käyttävät enimmäkseen vain heille korvamerkittyjä perhevapaita. Tosin joka viides isä ei käytä näitäkään 56:ta päivää. Suurin syy lienee asenteissa, mutta myös raha ratkaisee. Keskeinen kysymys uudistuksessa voikin olla, tu­leeko isille lisää heille korvamerkittyjä, ­ansiosidonnaisia perhevapaapäiviä.