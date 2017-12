Pääkirjoitus

Vuoden 1918 alla syntyneet osuustoiminnan jakolinjat umpeutuivat lopulta

Suomessa

puoluepoliittinen väri näkyi vuosikymmenten ajan monessa paikassa. Pankit ja rakennusliikkeet pystyi mielessään sijoittamaan poliittiselle kartalle. Sanomalehdet olivat yleensä puolueiden äänenkannattajia. Urheiluseuroissa rajalinja meni vuoden 1918 kahtiajaon mukaan.Värit ovat himmentyneet vuosien mittaan. Tänä syksynä umpeutui yksi jakolinja, kun Osuuskunta Tradeka hyväksyttiin Pellervo-seuran jäseneksi.Taakse jäi sadan vuoden taival, sillä työläistaustaiset osuuskaupat ­irtautuivat yhteistyöstä muiden osuuskauppojen kanssa autonomian ajan lopulla ja perustivat itselleen keskus­liikkeeksi OTK:n vuonna 1917.Kahtiajako oli aikoinaan yksi merkki jyrkentyvästä suomalaisen yhteiskunnan jakautumisesta. Nyt voimien yhdistämisessä ei ollut enää suurta draamaa.OTK:n seuraaja Tradeka ei ole enää mukana vähittäiskaupassa. Suurin osa sen myymälöistä on parin välivaiheen ­jälkeen päätynyt Keskon haltuun.Henkisesti Tradeka on viime vuosina ylittänyt monta rajaa. Nykyisin se on ­ravintolaliiketoimintaan keskittyvä omistajaosuuskunta, jonka uusiin aluevaltauksiin kuuluu amerikkalaisten pikaruokaketjujen levittäminen Suomeen.