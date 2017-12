Pääkirjoitus

Yliopistot houkuttelevat lahjoituksia korvat auki

Valtioneuvosto

päätti viime viikolla yliopistoille maksettavasta niin sanotusta vastinrahoituksesta. Kyse on valtion jo aiemmin ­lupaamista rahoista, joilla vauhditettiin yksityisten lahjoitusten keräämistä yliopistoille.Vajaan kolmen vuoden aikana yliopistot saivat noin 130 miljoonaa euroa yksityisiä lahjoituksia. Nyt valtio osoittaa yliopistoille kerättyjen lahjoitusten suh­teessa 150 miljoonaa euroa.Suurimmat vastinrahoituksen saajat ovat Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto. Listalla seuraavia ovat Åbo Akademi ja Svenska handelshögskolan.Lahjoitusten määrää voi pitää melko suurena, koska rahat eivät mene yksittäisille tutkimushankkeille. Harkintavalta varojen käytöstä pysyy yliopistoilla. Lahjoittajalle on tärkeää tukea koko yli­opistoa, ei sen yksittäistä osaa.Arjen rahapulmia lahjoitukset ja niiden vastinrahat eivät kuitenkaan ratkaise. Rahoitus kirjataan yliopistojen peruspää­omaan. Toimintaan voi käyttää vain pääomien tuottoja. Yliopistojen yhteensä saamat vuotuiset tuotot voisivat esimerkiksi viiden prosentin tuotolla olla kymmenen miljoonan euron suuruusluokkaa. Se antaa liikkumatilaa, mutta summa ei lopulta ole kovin suuri verrattuna yliopistojen koko budjettiin.aikkea hyötyä ei kuitenkaan voi tai kannata mitata rahassa. Kun yli­opistot houkuttelevat yksityisiä lahjoituksia, ne joutuvat miettimään itseään uudesta näkökulmasta. Se poikkeaa virkamiehiin ja poliitikkoihin vaikuttamisesta tai kilpaillun tutkimus­rahoituksen keräämisestä.Yliopistoille tekee hyvää, kun ne kertovat merkityksestään ja toimintaperi­aatteistaan ulospäin.Yhteydenpito alumneihin ja saavutusten kansantajuistaminen saavat lisäpontta mahdollisuudesta, että joku muistaa entistä opinahjoaan esimerkiksi testamentissa.Todennäköistä nimittäin on, että lahjoitusten houkuttelusta tulee yliopistoille pysyvä toimintamalli, vaikka valtioneuvoston tämänkertainen päätös koski vain rajattua ajanjaksoa. Ajattelumallin muutos voi vahvistaa yliopistojen ja muun ­yhteiskunnan suhdetta.