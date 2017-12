Pääkirjoitus

Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ongelma ei ole Rex Tillerson

erottaminen Yhdysvaltojen ulkoministerin tehtävästä on hidastettu esitys, joka on jatkunut pitkään. Huomio on kiinnittynyt henkilöihin, mutta kyse on myös maailman johtavan suurvallan ulkopolitiikan koneiston toimintakyvystä.The New York Times -lehti kertoi viime viikolla presidentti Donald Trumpin ­aikeesta korvata Tillerson keskustiedustelupalvelu CIA:n kovalinjaisena tunnetulla johtajalla Mike Pompeolla ja nostaa CIA:n johtoon patakonservatiivinen republikaanisenaattori Tom Cotton.Hanke siirtää Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa selvästi jyrkemmälle linjalle.Tillersonin tausta öljyteollisuuden johtajana herätti epäilyjä, mutta linjauk­sissaan hän yhdessä puolustusministeri James Mattisin kanssa oli osa ohutta maltillista muuria Trumpin ja muun maailman välissä. Ilman häntä muurin kestävyys on entistä epävarmempaa.Vielä kauaskantoisempaa on, että Tillerson on samalla ajanut Yhdysvaltojen ulkoministeriön osin lamaannukseen huonosti hallitulla säästöjen ja uudelleenorganisoinnin yhdistelmällä. Lähes Suomen valtion budjetin suuruisissa määrärahoissa oli säästämisen varaa, mutta Yhdysvaltojen diplomatian heikentämisestä on haittaa maailmalle.