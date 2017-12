Pääkirjoitus

Euroalue alkaa päästä samaan tahtiin, ja se helpottaa keskuspankin työtä

Euroopan unionin

rakentajilla oli rakennukselleen monta käyttötarkoitusta. Sen oli määrä tuoda mantereelle rauhaa, geopoliittista vahvuutta ja parempaa elintasoa. Elintason nosto oli vahva tavoite, kun unionia laajennettiin vuonna 2004 Baltiaan ja itäiseen Keski-Eurooppaan. Ajateltiin, että kun nämä maat imetään kauemmas ­Venäjän etupiiristä, niille annetaan samalla mahdollisuus kiriä kiinni läntisen Euroopan etumatkaa elintasossa.Tässä tavoitteessa on onnistuttu melko hyvin. Tosin vaihtoehtoinen historiankirjoitus on vaikea laji: emme tiedä, miten vaikkapa Viro tai Liettua olisivat pärjänneet EU:n ulkopuolella.Yhteisvaluutta euron rakentajien käsitykset rakennuksensa käytöstä olivat osin ­samankaltaisia. Oletettiin, että jos taloudet sidotaan yhteisellä valuutalla nippuun, ­euron käyttäjät tulevat yhä lähemmäs toisiaan saaden kokonaisuudesta talouksiensa kasvattamiseen ja kehittämiseen uutta voimaa. Ja kun näin kävisi, köyhimmät ­euromaat kirisivät rikkaimpien etumatkaa kiinni.Mukaan tuli muitakin perusteita, joita on lupa kutsua poliittisiksi. Esimerkiksi ­Ranska halusi mukaan koko Etelä-Euroopan, jotta Saksan valta ei vahvistuisi euron ja yhteisen rahapolitiikan käyttöön ottamisen vuoksi.e väitteet, että elintasokuilua olisi kutistettu yhteisvaluutalla, perustuvat aika ohkaiseen näyttöön. Tosin matkalle on osunut vakava taantuma ja muutamien euromaiden talouskriisikin. Todennäköisesti on käynyt toisin kuin ajateltiin: vahvimmat euromaat ovat olleet vahvimmat hyötyjät ­euroalueen sisällä. Saksan vienti euroalueelle veti taantuman syövereissäkin kohtuullisesti.Euron vaikutusta on vaikea siivilöidä pois muusta talouskehityksestä, suhdanteista ja jäsenmaiden omaehtoisista rakennemuutoksista. Esimerkiksi Suomen talous koki valtavan muutoksen, kun Nokian matkapuhelintuotanto romahti, ja samalla kaatui suuri osa yhtiön ympärille syntyneestä klusterista. Romahdus ei johtunut eurosta vaan Nokiasta, mutta muutos tapahtui Suomen yhteisvaluutta-aikana.aannoinen Delors-instituutin selvitys Why the Eurozone Can’t Agree on Convergence pohtii kahta tasoittavaa vaikutusta ja niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. Selvitys päätyy siihen, että elintasoerojen tasoittaminen ei ole euron tulevaisuuden kannalta tärkeintä. Olennaisinta on, että jäsenmaat pystyvät korjaamaan talouksiaan sellaisiksi, että ne alkavat kulkea taloussuhdanteissa yhtenäisesti. Jos jäsenmaat tasoittavat matkavauhtiaan ja kulkevat samaa tahtia ylös ja alas, yhteisen rahapolitiikan viritys on helppo tehdä. Se tukee euroaluetta kokonaisuutena.Aiemmat selvitykset sykleistä kertovat, että valmiiksi yhtä jalkaa kulkeneet maat ovat euroaikana jatkaneet samassa tahdissa. Koko euroalue ei ole saanut yhteisestä rytmistä kiinni, vaikka yhteistä suhdannepolitiikkaa on yritetty tarjoilla Brysselistä.Uutistoimisto Bloomberg keräsi tietoja siitä, miten tuottavuus, investoinnit ja bruttokansantuote sekä kasvu eri sektoreilla ovat ihan viime aikoina kehittyneet. Tiedoista käy ilmi, että taantumasta nouseva euroalue alkaa vihdoin marssia tahdissa. Taantumaa saattoivat pahentaa säästöt ja rakenteelliset muutokset, joita ­tehtiin pakon edessä. Mutta jos euromaiden talouksiin tehtiin samalla kysyntää, kilpailukykyä ja kilpailun vapautta kasvattavia korjauksia, ne voivat pitkällä aikavälillä helpottaa yhteiseen rytmiin pääsemistä. Ainakin samantahtisuuden kasvu tekee elvyttävästä rahapolitiikasta luopumisen Euroopan keskuspankille helpommaksi.