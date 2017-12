Pääkirjoitus

Yksityinen sote-tuotanto leviää hallitsemattomasti, kun lainsäädäntö viivästyy

tuotannon rooli julkisissa sote-palveluissa tuottaa uutisia kiihtyvään tahtiin. Viimeksi esiin nousi pohjoispohjalaisen Siikalatvan kunnan ja yksityisen Mehiläisen päätös perustaa terveyskeskus Ouluun.Vähän aiemmin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnat puolestaan alkoivat virittää Mehiläisen kanssa yhteisyritystä erikoissairaanhoitoon.Siikalatvan menettely on lainvastainen, ilmoittivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö lauantaina. Siikalatvan ratkaisussa tärkein peruste lienee se, että Mehiläinen haluaa haalia lisää asiakkaita Oulusta.Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin toiminta johti ministeriön esitykseen, jolla tiukennetaan rajoituksia kuntien sote-ulkoistuksiin.Tampereen yliopistollinen sairaala on jo aiemmin perustanut Sydänsairaalan Helsinkiin ja houkuttelee helsinkiläisiä asiakkaita. Tässä ministeriö ei ole nähnyt juridista ongelmaa.Kuohunta yksityisen ja julkisen tuotannon rajanpinnassa kiihtyi sen jälkeen, kun sote-uudistuksen aloitusta päätettiin lykätä vuodella vuoden 2020 alkuun. Vaiheistus antoi lisää valmisteluaikaa, mutta avasi myös ikkunan välistävedoille.ienet kunnat päätyvät laajoihin ulkoistuksiin, koska ne eivät kykene enää itse suoriutumaan niille lain mukaan kuuluvista tehtävistä. Kun julkinen järjestäjä on heikko, valta siirtyy helposti palvelun tuottajalle. Sote-palvelujen kokonaisulkoistuksissa piilee riski, että jatkossa tahdin määrää yksityinen palvelun tuottaja eikä järjestäjä.Sote-palveluissa on kyse ihmisten perusoikeuksista, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä noin 18 miljardin euron julkisesta rahapotista. Julkisella palvelun järjestäjällä pitäisi kaikissa tilanteissa säilyä kokonaisnäkemys siitä, miten kaikki palvelut hoidetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Se on yhteiskunnan kokonaisedun kannalta välttämätöntä.On jo korkea aika toteuttaa sote-uudistus ja siirtää vastuu palveluista vahvemmille toimijoille. Samalla asiakkaan va­linnan­vapaus on toteutettava tavalla, joka turvaa julkisen järjestäjän mahdollisuuden hallita palvelujen kokonaisuutta.