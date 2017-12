Pääkirjoitus

Suomen kannattaa pysyä nuorekkaana

Suomalaiset

ovat usein kuvanneet valtiotaan ja kansa­kuntaansa nuoreksi. Kokemukselle voi olla perusteita, jos käyttää vertailu­kohtina läntistä raja­naapuria Ruotsia ja itäistä rajanaapuria Venäjää. Tilas­toista väitteelle ei saa yhtä hyvin tukea.Suomen itsenäistyessä joulukuussa 1917 maailmassa oli kuutisenkymmentä suvereenia valtiota. Tarkka lukumäärä riippuu siitä, miten määritellään löyhien imperiumien, sodassa miehitettyjen maiden tai murenevista valtioista irti pyristelleiden alueiden asema.Lukumäärää voi kuitenkin karkealla tasolla verrata YK:n jäsen­määrään, joka lähestyy jo kahtasataa. Kaksi kolmasosaa maailman maista on siis saanut itsenäisyytensä Suomen jälkeen.Eikä Suomen historia olemassaolostaan tietoisena kansakuntansa suinkaan alkanut tasan sata vuotta sitten. Itsenäistymistä edelsi pitkä kehitysjakso, jonka aikana kieli, kult­tuuri, hallinto, talous ja kansanvaltainen päätöksenteko kypsyivät.uomi ei siis ole enää kalenterivuosilla mitattuna nuori valtio, mutta onneksi myös itsenäisistä valtioista voi sanoa kuten ihmisistä: ikä on vain numeroita ­paperilla – olennaista on, onko pystynyt säilyttämään mielensä nuorekkaana.Nuorekkuudesta on paljon hyötyä, jos sen ­ymmärtää haluksi katsoa eteenpäin ja kehittyä.Eduskunta loi tyylikkäällä tavalla katseen tulevaisuuteen, kun se eilen tiistaina teki juhlapäätöksen itsenäisen Suomen kunniaksi. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahasto sai päätöksellä 50 miljoonan euron lahjoituksen. Säätiön tehtävänä on edistää ja tukea lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja hyvää tulevaisuutta.Samankaltaisella juhlapäätöksellä eduskunta perusti päivälleen 50 vuotta aikaisemmin itsenäisyyden juhlarahasto Sitran. Sekin oli tulevaisuuden rakentamista.Suomi on sadassa vuodessa saavuttanut paljon sellaista, mistä monet muut maat – sekä Suomea nuoremmat että vanhemmat – ovat hyvästä syystä kateellisia. Siksi itsenäisyyden juhlavuoden huipentuessa on hyvä hetki tuntea tervettä ylpeyttä ja iloa onnistumisista. Tyytyväisyyttä ei kuitenkaan pidä päästää muuttumaan haluksi jäädä paikoilleen.Itsenäisyyden alkutaipaleella Suomella oli täysi työ tulla sisäisesti itsensä kanssa ­toimeen ja selvitä ulkopuolisen maailman myrskyissä. Suomi onnistui ja kehittyi harppauksin. Mitä kehittyneemmäksi Suomi on tullut, sitä useammin olemme tilanteessa, ­jossa emme enää ota muita kiinni vaan yritämme ensimmäisten joukossa ratkoa visaisia ­ongelmia. Teknologian, ympäristön, talouden, hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja työelämän muutokset kietoutuvat nykyisin yhteen monimutkaisin sitein. Sopivan pieni, joustava ja luova yhteiskunta pystyy toivon mukaan etsimään uusia ja toimivia ratkaisuja myös hankaliin kysymyksiin.jatusta kansakunnan henkisestä nuorekkuudesta ei pidä sekoittaa suoma­laisten väestörakenteeseen tai mahdollisiin sukupolvien välisiin jännitteisiin. Suomen on oltava nuorekas kokonaisuutena, johon kuuluvat kaikki ikä­ryhmät.Yksittäisen ihmisen elämässä vain harvat saavuttavat sadan vuoden merkkipaalun. Itsenäiselle valtiolle sata vuotta on kunnioitettava ikä, mutta se on vasta hyvä alku. Ei mene monta vuotta, kun ei ole enää yhtään suomalaista, joka olisi itsenäistä Suomea vanhempi. Itsenäisyydessä on kyse perinnöstä, josta täytyy pitää huolta ja joka täytyy siirtää seuraavalle sukupolvelle entistäkin paremmassa kunnossa.