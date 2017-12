Pääkirjoitus

Maailma juhlii Suomea

Suomalaisilla

on tapana panna merkille aina, kun oma maamme saa huomiota maailmalla. Itsenäisyyden satavuotisjuhla on tuonut Suomelle myönteistä julkisuutta poikkeuksellisen paljon.Maailman merkittävimmissä lehdissä on julkaistu laajoja juttuja, joissa Suomea on kehuttu vuolaasti. Pienen pohjoisen maan menestys lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa on kerrattu hämmästynein saatesanoin.Monessa maassa lukijoille tarjoillut yleisesitykset Suomen historian käännekohdista saattavat olla uutta tietoa. Suomella on dramaattinen menestystarina.Suomen lipun sinivalkoiset värit koristavat useiden kaupunkien keskeisiä maamerkkejä. Voi myös olettaa, että Suomen itsenäisyyspäivänä suomalainen musiikki saa sijansa radiokanavilla.On hyvä juhlan kunniaksi nauttia tästä ihailun ja onnittelujen vyörystä. Suomi on maa, josta voi olla ylpeä.Samalla mieleen kuitenkin pujahtaa ajatus, olemmeko me olleet yhtä innokkaina antamassa tunnustusta muille maille niiden merkkipäivinä.Onneksi ensi vuonna vastavuoroisuuteen tarjoutuu hyvä mahdollisuus Baltian maissa. Suomelle läheisin Viro juhlii satavuotista itsenäisyyttään helmikuussa.